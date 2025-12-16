Nel cuore delle festività natalizie, Il Paradiso delle signore si tingerà di tensione e colpi di scena. Protagonista indiscussa di questo turbolento periodo sarà Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata con intensità da Vanessa Gravina. In una recente intervista, l’attrice ha svelato i tormenti e le motivazioni che agitano la contessa: una vendetta contro Marcello, volta ad allontanarlo da Rosa. Inoltre, Gravina ha spiegato che il comportamento di Adelaide spiazzerà i telespettatori e che le azioni della contessa avranno conseguenze forti.

Adelaide è stata ferita nell’orgoglio da Marcello

Adelaide non è solo una nobildonna milanese: è una donna ferita, umiliata e determinata a non lasciar correre. Dopo essere stata abbandonata all’altare da Marcello, la contessa non riesce a contenere la rabbia per il suo repentino fidanzamento con Rosa. Vanessa Gravina ha dichiarato: "In un mese Marcello non solo mi ha abbandonata all’altare, ma chiede pure la mano di una tale Rosa. Ma come gli viene in mente!". Il Natale, anziché placare gli animi, diventerà per Adelaide un’occasione per regolare i conti.

La vendetta di Adelaide avrà conseguenze forti

Mentre tutti si aspetteranno gesti di bontà e riconciliazione, Adelaide si muoverà in direzione opposta, ingannando le persone attorno a lei: farà credere di aver superato la rottura con Marcello.

Vanessa Gravina, inoltre, ha raccontato la visione del Natale della contessa: "Adelaide non ha mai pregato e non è mai andata di fronte al presepe. Natale diventa un amplificatore di rabbia". La contessa si prepara dunque a stupire il pubblico con azioni estreme, in una spirale emotiva. Il personaggio di Adelaide sarà pronto a spiazzare, a rompere gli schemi e a lasciare il segno. L’attrice ha aggiunto: "La contessa vi scioccherà: entreremo in una situazione estrema con emozioni degne di 007". Infine, Gravina ha rivelato: "Ci saranno conseguenze forti. Non ci faremo mancare nulla, dalle celle del carcere alle celle della clausura. Ma non fatemi dire altro".

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è stata invitata al Circolo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha chiesto a Rosa di farle visita a Villa Guarnieri. Una volta arrivata nella lussuosa dimora, la giornalista è stata accolta inaspettatamente bene dall’ex compagna del suo fidanzato. Successivamente, Rosa ha ricevuto l’invito per l’esclusiva festa di Natale che si terrà al Circolo, ma ha deciso di non partecipare poiché a Marcello è stato impedito di frequentare l’elegante locale milanese. Intanto, Cesare si è presentato a sorpresa in negozio, fingendo di voler acquistare i regali di Natale per le sue sorelle. In realtà, ha poi confessato a Irene di essere lì soltanto per vederla. La capo commessa, lusingata dalle attenzioni, ha accettato l’invito di Cesare a trascorrere le festività natalizie in montagna.