Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scelta discutibile e potenzialmente pericolosa per uno dei protagonisti. Nell’episodio in onda venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Rosa verrà piantata in asso da Marcello, che partirà all’estero per raggiungere la sua ex compagna Adelaide. Barbieri infatti lascerà Milano in fretta e furia per St. Moritz dopo avere ricevuto un messaggio allarmante dalla contessa. Matteo, intanto, sarà contrario alla decisione di suo fratello, temendo che il biglietto ricevuto sia una trappola che fa parte di un piano di vendetta.

Marcello va a St. Moritz da Adelaide e lascia Rosa a Milano

Adelaide lascerà un biglietto a Marcello, che lo preoccuperà terribilmente. La contessa scriverà un messaggio al suo ex fidanzato, lasciandogli immaginare che le sue parole siano un disperato invito a soccorrerla, in vista di un eventuale nuovo gesto estremo. È bene ricordare che Adelaide ha tentato di togliersi la vita, anche se in realtà la sua mossa si è rivelata soltanto finzione, parte di un piano di vendetta contro Barbieri, volto a fargli rinunciare alle nozze e a farlo sentire in colpa. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano già che la contessa continuerà nel suo losco intento di vendicarsi e lo farà recapitando a Marcello il biglietto.

Tuttavia, la reazione di Barbieri non si farà attendere, poiché lascerà Milano per raggiungere St. Moritz, in Svizzera, da Adelaide.

Umberto disperato senza Adelaide, Matteo in ansia

A Villa Guarnieri regnerà la tristezza per l’assenza di Adelaide, partita per la Svizzera con Italo. Umberto confiderà a Enrico di soffrire per la lontananza della contessa, ma il dottore lo inviterà a rivolgere i suoi pensieri al futuro. Parallelamente, Matteo sarà in ansia per suo fratello: avrà il sentore che Marcello sia in pericolo. Portelli non vedrà di buon occhio il biglietto che Adelaide ha scritto a Marcello: temerà che si tratti soltanto di una trappola per incastrarlo in una vendetta ben architettata. Nonostante i consigli di Matteo, Barbieri deciderà comunque di lasciare il fratello e Rosa a Milano per correre a verificare di persona le condizioni fisiche e psicologiche della sua ex compagna.

Intanto, Irene si preparerà a partire per trascorrere le festività natalizie con Cesare in montagna, mentre Roberto scoprirà che Mario ha chiesto la mano di Caterina. Tale rivelazione, fatta da Fulvio a Landi, provocherà disagio in Oradei.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Marcello hanno scelto di sposarsi il 20 dicembre

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa e Marcello hanno fissato la data del loro matrimonio scegliendo il 20 dicembre come giorno per coronare il loro sogno d’amore. I due fidanzati hanno anche scelto il Marocco come meta per il loro viaggio di nozze e deciso che i loro testimoni sarebbero stati Salvo ed Elvira. Tuttavia, la contessa ha scoperto delle imminenti nozze del suo ex compagno e gli ha chiesto di evitare di sposarsi così presto per non farle subire un’ulteriore umiliazione.