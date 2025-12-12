Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un imprevisto che potrebbe causare non pochi problemi a una coppia. Nell'episodio che verrà trasmesso martedì 23 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Rosa si troverà a Milano da sola poiché il suo fidanzato Marcello è a St. Moritz con Adelaide. Inoltre, Barbieri sarà in difficoltà perché non saprà nemmeno se riuscirà a tornare in tempo a casa per festeggiare la prima vigilia insieme alla sua fidanzata. Nel frattempo, Teo si troverà bene con i colleghi di suo padre, mentre Tancredi convincerà Umberto ad andare in Svizzera dalla contessa.

Rosa potrebbe trascorrere la vigilia di Natale senza Marcello

Il primo Natale insieme per Rosa e Marcello potrebbe non andare come sperato. Barbieri, infatti, è partito per la Svizzera da Adelaide dopo aver ricevuto da lei un biglietto allarmante. Marcello, in preda ai sensi di colpa e temendo che l'ex compagna potesse compiere un nuovo gesto estremo, si è recato a St. Moritz per assicurarsi che stesse bene. L'imprenditore non si è limitato a una breve visita, poiché si è lasciato convincere a trascorrere anche la notte allo chalet. Barbieri sarà quindi in grande difficoltà: avendo dormito fuori casa, rischierà di non tornare in tempo a Milano per festeggiare la vigilia di Natale con Rosa. Intanto, le anticipazioni non chiariscono ancora come andrà a finire e se i due fidanzati riusciranno a vedersi e a celebrare le feste insieme.

Tancredi convince Umberto ad andare in Svizzera

Nel frattempo, la tranquillità di Marcello e Adelaide potrebbe essere minata dall'arrivo di tutta la famiglia. Tancredi, infatti, riuscirà a convincere Umberto a partire per raggiungere i suoi cari a St. Moritz. Nel frattempo, il piccolo Teo, figlio di Gianlorenzo, continua a trascorrere il suo tempo insieme al padre e ai suoi colleghi. Il bambino si sarà ormai integrato nella grande famiglia de Il Paradiso delle signore. Fulvio, invece, coglierà l'occasione per fare una sorpresa a Caterina. A proposito di sorprese, in vista dell'imminente arrivo del Natale, Botteri si troverà in difficoltà poiché non saprà cosa regalare a Teo, ma Delia lo aiuterà a trovare una soluzione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene ha deluso Cesare

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Cesare ha telefonato a casa di Irene, ma al telefono ha risposto Johnny. L'episodio è passato quasi inosservato agli occhi di Brugnoli, ma quando Cesare si è recato in negozio e ha parlato di persona con il magazziniere, ha scoperto che quest'ultimo vive a casa delle Veneri. Cesare è rimasto deluso poiché Irene non lo aveva avvisato della convivenza con il cugino di Delia. Intanto, Adelaide ha tentato di togliersi la vita, venendo salvata grazie al tempestivo intervento di Enrico, che l'ha portata subito in ospedale per sottoporla a una lavanda gastrica.

In seguito, la contessa ha chiesto a Umberto di recarsi a casa di Marcello per metterlo al corrente del gesto estremo da lei compiuto. Barbieri e Rosa sono rimasti visibilmente scossi per quanto accaduto ad Adelaide. Guarnieri ha inoltre chiesto a Marcello di recarsi a casa della contessa per avere un confronto diretto con lei. Nel frattempo, Botteri ha avuto problemi familiari e non ha potuto presenziare ad alcuni eventi organizzati da Delia e dai suoi amici, dovendo trascorrere del tempo con suo figlio Teo.