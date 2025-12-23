Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che, al rientro dalle vacanze, a Villa Guarnieri non mancheranno i problemi familiari. Nella puntata che andrà in onda lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Adelaide andrà su tutte le furie quando sorprenderà sua nipote Marta a frugare nella sua stanza. Intanto, in negozio si presenterà Irene insieme a Cesare Brugnoli, ma la capocommessa lascerà tutti a bocca aperta: si è rotta la gamba in montagna. Infine, ci sarà spazio anche per un avvicinamento tra Mario e Caterina, mentre Tancredi consolerà Rosa, delusa a causa dei problemi con Marcello, ancora legato alla contessa.

Adelaide sorprende Marta nella sua camera da letto e si infuria

Al rientro dalle vacanze in montagna, al centro delle vicende continuerà a esserci la delicata situazione accaduta pochi giorni prima ad Adelaide: tutti, infatti, credono che abbia tentato di togliersi la vita. Marcello si sentirà ancora in colpa, convinto che quel gesto estremo, che in realtà non c’è mai stato, essendo parte di un piano della contessa, sia stato causato da lui. Barbieri quindi pregherà Marta di non lasciare sola sua zia. Evidentemente la figlia di Umberto seguirà alla lettera il consiglio di Marcello, perché una volta giunta a casa inizierà a frugare nella camera da letto della contessa. Purtroppo, Adelaide sorprenderà sua nipote nella sua stanza e andrà su tutte le furie, urlandole contro: "Ti sei messa a rovistare nelle mie cose, anche tu come tuo padre?".

Irene si rompe una gamba

Nel frattempo, anche Irene tornerà dalle vacanze in montagna trascorse in compagnia di Cesare. I due si presenteranno a Il Paradiso delle signore, lasciando di stucco tutti i presenti. La capocommessa del negozio, infatti, avrà le stampelle e il gesso, poiché probabilmente durante una sciata ha avuto un incidente e si è rotta la gamba. Per Caterina e Mario, invece, ci saranno momenti sereni trascorsi a casa, mentre Tancredi incontrerà Rosa in ufficio. Di Sant’Erasmo e la giornalista avranno modo di parlare della delicata situazione di Adelaide, che sta rovinando la serenità di Marcello e della sua fidanzata. Infine, Odile e Matteo ritroveranno la complicità di un tempo mentre saranno seduti a un tavolo del Gran Caffè Amato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto è andato allo chalet da Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Tancredi è riuscito a convincere Umberto a partire per Saint Moritz per fare una sorpresa ad Adelaide. Allo chalet si è riunita così tutta la famiglia e, per l’occasione, anche Ettore è salito in montagna per stare accanto a Odile. Marcello, invece, è riuscito a tornare a Milano, ma Rosa era ormai già partita in treno per Bologna. Barbieri ha quindi deciso di raggiungere la fidanzata mettendosi in macchina, determinato a non perdere la loro prima vigilia di Natale insieme.