Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’imminente partenza e un matrimonio. Nell’episodio che sarà trasmesso venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Irene si preparerà a partire per la montagna con Cesare, mentre Roberto scoprirà che Mario e Caterina presto diventeranno marito e moglie. Ci sarà spazio anche per le vicende legate alla contessa, che si è allontanata da Milano, lasciando Umberto triste per la sua assenza.

Irene trascorre le vacanze di Natale con Cesare

La frequentazione di Irene con Cesare giungerà a un passo importante con l’invito ufficiale di Brugnoli a trascorrere il Natale in montagna.

Cipriani accetterà di buon grado di lasciare per qualche giorno il capoluogo lombardo per vivere le vacanze con il suo corteggiatore. Anche Adelaide sarà lontana dalla città, poiché si è recata in Svizzera, precisamente a Saint Moritz. Umberto sentirà la terribile mancanza di sua cognata e si ritroverà in preda allo sconforto a Villa Guarnieri. Fortunatamente, non sarà solo: potrà contare sull’affetto dei suoi cari, tra cui Enrico. Il dottor Proietti consiglierà al suocero di non crogiolarsi troppo nei ricordi del passato felice trascorso con la contessa, bensì di guardare con ottimismo al futuro.

Fulvio confida a Roberto che Mario sta per sposare Caterina

Nel frattempo, per Roberto arriverà una doccia fredda: sarà Fulvio a dargli la cattiva notizia.

Il magazziniere de Il Paradiso delle signore confiderà al suo datore di lavoro quanto accaduto tra Mario e Caterina. Oradei, infatti, ha chiesto la mano della sua fidanzata e, di conseguenza, Landi scoprirà che il suo ex sta per convolare a nozze con la Venere. Proprio durante questo momento di rivelazione, Oradei proverà disagio. Intanto, Matteo tenterà di far ragionare Marcello, convincendolo a non partire per Saint Moritz. Portelli, infatti, temerà per l’incolumità del fratello, arrivando a sospettare che dietro al biglietto scritto da Adelaide non ci sia una richiesta di aiuto, bensì un avvertimento di un nuovo tentativo di togliersi la vita. Matteo crederà che, in realtà, la contessa stia tendendo una trappola a Marcello e avrà paura che possa rischiare la vita.

Barbieri, però, non darà retta agli avvertimenti di Matteo e partirà comunque.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare ha invitato Irene al cinema

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Cesare ha iniziato a corteggiare Irene, invitandola al cinema. La sera successiva è stata la capo commessa a ricambiare l’invito, chiedendo a Brugnoli di raggiungerla a casa di Caterina. In seguito, i due ragazzi hanno continuato a vedersi, finché Cesare non ha invitato Irene alla Prima della Scala. Intanto, Mario ha continuato a ingannare Caterina, nonostante Roberto lo avesse messo in guardia dal fingere di essere innamorato di lei. Tuttavia, Oradei non ha ascoltato i consigli del suo ex fidanzato. Roberto, nel frattempo, ha cercato di mettersi in contatto con Mario chiamando il Circolo di Roma presso il quale lavorava, ma ha scoperto che aveva dato le dimissioni.