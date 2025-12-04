Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre 2025 rivelano che la contessa Adelaide si mostrerà senza scrupoli e pronta a tutto pur di prendersi gioco di Marcello Barbieri, alla luce della sua nuova storia d'amore con Rosa Camilli.
Intanto Gianlorenzo Botteri avrà modo di rivedere suo figlio Teo, al quale non potrà dedicare molto del suo tempo mentre Roberto Landi deciderà di lasciarsi alle spalle la fine della sua storia con Mario e dimenticare ciò che di bello c'è stato tra di loro, alla luce dell'imminente matrimonio che attende il ragazzo con Caterina.
La contessa Adelaide spietata e crudele: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre
Adelaide toglierà il veto su Marcello all'interno del Circolo, lasciando credere a tutti di essere cambiata e di aver scelto di lasciarsi alle spalle questa intricata storia d'amore che l'ha fatta soffrire a lungo.
In realtà, però, la contessa comincerà a tramare l'ennesima vendetta spietata ai danni del suo ex fidanzato e non avrà intenzione di dargliela per vinta.
Così, dopo aver annunciato la sua partenza improvvisa da Milano per il periodo delle feste natalizie, farà recapitare un messaggio criptico a Marcello.
Botteri rivede suo figlio Teo nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti fino al 19 dicembre su Rai 1, inoltre, rivelano che Botteri si ritroverà a dover affrontare l'arrivo inaspettato di suo figlio Teo a Milano per una emergenza.
Lo stilista sarà in grande difficoltà, dato che non ha molto tempo da poter dedicare al bambino, dati i suoi numerosi impegni lavorativi del momento.
Botteri, però, potrà contare sul pieno sostegno da parte di Delia e Concetta, le quali si adopereranno per prendersi cura del bambino.
Intanto Roberto Landi, dopo aver preso atto dell'imminente matrimonio del suo ex Mario con Caterina, deciderà di lasciarsi alle spalle definitivamente il passato e voltare pagina.
La Rai conferma il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10
In attesa di queste nuove puntate, la Rai ha scelto di confermare la nuova programmazione de Il Paradiso delle signore per tutto il mese di dicembre.
La soap opera con Vanessa Gravina non andrà più in onda alle 16:00 in punto, bensì comincerà intorno alle 16:15, subito dopo l'edizione pomeridiana del Tg1.
Un modo per evitare lo scontro diretto con La forza di una donna e permettere alla soap di sfidare maggiormente la striscia del daytime pomeridiano di Amici 25 con Maria De Filippi.