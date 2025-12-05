Le anticipazioni dal 9 al 12 dicembre 2025 de Il Paradiso delle Signore rivelano che Odile, sconvolta dal gesto disperato della madre Adelaide, spingerà Marcello a rinviare le nozze con Rosa, temendo di avere una responsabilità in ciò che è accaduto.

Nel frattempo, Roberto si prepara ad affrontare il ritorno a Milano di Mario, che intanto sorprende Caterina con una proposta di matrimonio inattesa; mentre il mistero della foto dei fratelli Marchesi si infittisce a causa degli stratagemmi di Ettore.

Odile travolta dal senso di colpa, Roberto ritrova Mario a Milano

Odile sarà sconvolta dopo aver appreso del gesto disperato di sua madre: la ragazza teme di avere una responsabilità indiretta in quanto accaduto. Intanto Roberto scopre che Mario è rientrato a Milano e capisce che non può più rimandare: è arrivato il momento di un confronto definitivo.

Sul fronte delle nozze, sia Rosa che Marcello appaiono sempre più confusi e combattuti. A mettere ulteriore pressione ci pensa Umberto, che si presenta da loro furioso per aver perso la competizione con la Galleria Milano Moda sull’abito della Brugnoli da sfoggiare alla Scala. Un fallimento che per Botteri è inaccettabile e che rischia di avere ripercussioni imprevedibili.

I misteri sulla foto dei Marchesi, Marcello chiede un parere medico per Adelaide

Intanto il mistero della foto scomparsa si fa più intricato. Ettore, con astuzia, riesce a impedire che Matteo scopra cosa si nasconde dietro allo scatto dei fratelli Marchesi da bambini. Nel frattempo Greta tenta un approccio con Umberto, ma senza alcun risultato.

Marcello, venuto a sapere del gesto di Adelaide, si precipita da lei. È scosso e determinato a capire cosa sia davvero successo, tanto da chiedere un parere medico a Enrico per avere chiarezza sulle condizioni della contessa.

Le nozze rinviate di Marcello e Rosa

Marcello si sente colpevole e responsabile, tanto da prendere una decisione sofferta: insieme a Rosa decide di rimandare le nozze.

Intanto Mario cerca di rimediare al suo comportamento e va da Fulvio per scusarsi del bacio dato a Caterina in pubblico.

Una proposta inaspettata, il gesto gentile di Adelaide verso Rosa

Fulvio è confuso e turbato: la richiesta di Mario di sposare Caterina lo ha colto di sorpresa, e l’uomo non sa come affrontare la situazione. Quando Adelaide viene a sapere che Marcello ha rinviato le nozze, reagisce con sollievo inatteso. Decide quindi di convocare Rosa Camilli e si mostra sorprendentemente affettuosa e premurosa con lei: un cambio di atteggiamento che apre a nuovi sviluppi, forse anche a nuove manipolazioni.

Ascolti della settimana (1–4 dicembre 2025): l'andamento de Il Paradiso delle Signore 10 giorno per giorno

Gli ascolti di Il Paradiso delle Signore intanto mostrano un andamento solido, con oscillazioni fisiologiche ma un pubblico sempre molto fedele.

Ad esempio lunedì 1 dicembre 2025, la soap ha conquistato 1.698.000 spettatori con il 18.39% di share, registrando il miglior risultato della settimana. Martedì 2 dicembre 2025, la serie ha ottenuto 1.637.000 spettatori con il 18.6% di share, un dato leggermente inferiore in valori assoluti ma con una quota di pubblico in crescita. Mercoledì 3 dicembre 2025, si è registrata una lieve flessione, con 1.625.000 spettatori e il 18.19%, in linea con i cali tipici della metà settimana. Giovedì 4 dicembre 2025, lo sceneggiato ha poi nuovamente risalito la china e raggiunto 1.689.000 spettatori con il 18.8%.