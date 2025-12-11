Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ritrovamento che porterà a galla un’amara verità. Nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 12 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Matteo troverà nel suo ufficio un fazzoletto da taschino da uomo, capendo che appartiene al ladro che ha rubato la foto dei genitori di Ettore. Nel frattempo, Adelaide inviterà Rosa a Villa Guarnieri e si scoprirà che la contessa in realtà aveva finto di togliersi la vita in precedenza.

Matteo trova nel suo ufficio il fazzoletto del ladro

Matteo riuscirà a trovare nel suo ufficio la pochette dimenticata per errore da Ettore durante il furto commesso a Il Paradiso delle signore.

Portelli capirà subito che il fazzoletto è da uomo e appartiene al ladro che si è introdotto di nascosto per rubare la fotografia di sua madre Silvana insieme alla famiglia Marchesi: i genitori e i due fratelli Ettore e Greta da bambini. Tuttavia, Matteo sarà già al corrente di un fatto sorprendente emerso nell’episodio trasmesso il 10 dicembre su Rai 1: Ettore ha fornito a Matteo l’ingrandimento dello scatto, ma non del volto di sua madre presente nella fotografia già in suo possesso, regalatagli da Portelli. Ha invece commesso l’errore di ingrandire quella rubata, in cui Silvana era ritratta meglio. Tutti questi indizi, messi insieme, faranno comprendere chiaramente a Matteo che è stato proprio Ettore a commettere il furto.

Adelaide invita Rosa a Villa Guarnieri

Nel frattempo ci sarà spazio anche per le delicate vicende di Adelaide, che inviterà inaspettatamente la sua rivale in amore, Rosa Camilli, a Villa Guarnieri. L’invito arriverà alla giornalista proprio dopo che la contessa verrà a sapere di essere riuscita nel suo intento: Rosa e Marcello hanno infatti rimandato il loro matrimonio, previsto inizialmente per il 20 dicembre. Le sorprese non finiranno qui, poiché Adelaide si mostrerà addirittura accogliente con Rosa. Il mistero dietro questo atteggiamento affabile verrà presto svelato ai telespettatori, che resteranno di stucco nello scoprire che in realtà Adelaide ha soltanto finto di togliersi la vita e non ha quindi assunto una massiccia dose di barbiturici.

Fulvio, invece, rivelerà a Ciro e Concetta di essere rimasto completamente spiazzato dalla richiesta di Mario di sposare Caterina. Delia, infine, si intrometterà nella conoscenza fra Irene e Cesare, tentando di aiutare la sua amica con il corteggiatore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha incontrato Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha chiesto a Umberto di avvertire Marcello di quanto accaduto. Guarnieri si è recato quindi a casa di Barbieri, dove ha informato sia lui che Rosa del tentativo della contessa di togliersi la vita. Marcello si è poi recato a casa della sua ex, con la quale ha vissuto un momento di estrema vicinanza.

Intanto, Matteo ha chiesto insistentemente ai fratelli Marchesi la fotografia di sua madre che gli avevano donato qualche giorno prima, ma i due hanno sempre inventato una scusa per non consegnargliela.