Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano le pesanti accuse di un protagonista nei confronti di un’altra persona. Nella puntata che andrà in onda lunedì 15 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Matteo affronterà Ettore, arrivando allo scontro dopo averlo screditato agli occhi di Odile, accusandolo di furto. Nel frattempo, Agata desidererà cambiare vita, sognando di partecipare a un concorso per aspiranti restauratori. Intanto, Roberto soffrirà in silenzio, cercando di non intromettersi più nella vita sentimentale di Mario.

Matteo muove accuse contro Ettore

La misteriosa sparizione della fotografia della famiglia Marchesi, avvenuta nell’ufficio di Matteo a Il Paradiso delle signore, continuerà a essere al centro delle prossime trame. Matteo, infatti, non lascerà cadere la questione e arriverà alla conclusione che sia stato proprio Ettore a commettere il furto. Non sarà finita qui, poiché il ragionier Portelli accuserà apertamente lo stilista di essere lui il ladro dello scatto, proprio di fronte a Odile. Essere screditato agli occhi della sua datrice di lavoro sarà un duro colpo per Ettore, tanto che tra lui e Matteo nascerà uno scontro.

Adelaide finge di andare avanti con la sua vita

Nel frattempo, Adelaide revocherà l’esclusione di Marcello dal Circolo.

Recentemente, infatti, Barbieri, su ordine della contessa, aveva fatto bandire il suo ex compagno dal locale milanese. Tuttavia, Adelaide consentirà a Marcello di continuare a frequentare il Circolo, facendo credere a tutti di essere pronta ad andare avanti con la sua vita dopo la recente rottura del fidanzamento e l’annullamento del matrimonio. Cesare, invece, dimenticherà una rivista a Il Paradiso delle signore e il giornale finirà nelle mani di Agata, che sfoglierà il magazine. La giovane Puglisi troverà una notizia interessante riguardante un bando per aspiranti restauratori e inizierà a riflettere sulla possibilità di partecipare. Intanto, Caterina troverà un nastro magnetico rovistando tra la biancheria di sua madre, mentre Fulvio prenderà una decisione in merito alla scelta di Mario di sposare sua figlia.

Roberto, invece, maturerà la dolorosa decisione di farsi da parte e di non intromettersi più nella vita di Oradei.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha rubato la foto di Matteo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore si è intrufolato nell’ufficio di Matteo alla ricerca della fotografia della sua famiglia. Una volta trovata, lo stilista l’ha presa e, uscendo dalla stanza, gli è caduta la pochette che poco prima aveva usato per asciugare l’acqua versata sul pavimento. Nel frattempo, Marta si è accorta della presenza di Marchesi nel negozio e gli ha chiesto spiegazioni, scoprendo che in realtà si trovava lì per incontrare Botteri. Anche Matteo ha notato Ettore proprio vicino al suo ufficio, ma non ha dato peso alla cosa.