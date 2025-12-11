Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano arrivi e partenze. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 17 dicembre alle ore 16:10 su Rai 1, il piccolo Teo Botteri, figlio di Gianlorenzo, si presenterà a sorpresa di fronte a suo padre, lasciandolo spiazzato. Nel frattempo, Adelaide e Italo andranno insieme a Saint Moritz. Ci sarà spazio anche per le vicende di Mario, che farà una sorpresa a Caterina.

Gianlorenzo Botteri sconvolto a causa di Teo

Gianlorenzo Botteri si troverà totalmente spiazzato trovandosi di fronte a suo figlio Teo, arrivato senza alcun preavviso a Milano.

A Il Paradiso delle signore quindi lo stilista dovrà trovare una soluzione poiché non avrà molto tempo per dare retta al bambino, pertanto lo affiderà a Ciro Puglisi. Quest’ultimo accoglierà il piccolo Botteri al Gran Caffè Amato dove potrà contare su diversi incontri e sorprese organizzate appositamente in suo onore. Intanto, al negozio di moda di Roberto Landi ci sarà grande fermento vista la nuova iniziativa.

Adelaide e Italo vanno in Svizzera insieme

Nel frattempo, a proposito della nuova intuizione del direttore, verrà allestito uno studio di registrazione nel magazzino de Il Paradiso delle signore. Proprio lì, nel luogo un tempo caro ad Armando, le Veneri si cimenteranno in una nuova avventura incidendo un disco di fiabe: saranno le commesse del negozio a leggerle.

Mario, intanto, coglierà la palla al balzo per fare una sorpresa alla sua fidanzata Caterina. Ci sarà poi spazio per il piano di vendetta ordito dalla contessa contro Marcello Barbieri, colpevole di averla umiliata il giorno prima delle nozze annullando il matrimonio con lei. Adelaide lascerà quindi Milano insieme a Italo, avvertendo di non poter presenziare alla festa di Natale organizzata al Circolo. La contessa e il suo maggiordomo raggiungeranno la meta sciistica svizzera di Saint Moritz.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gianlorenzo si è preoccupato per Teo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Gianlorenzo ha avuto alcuni problemi familiari a causa del piccolo Teo.

Per via del comportamento indisciplinato di suo figlio, lo stilista ha perso alcuni eventi ai quali avrebbe dovuto partecipare insieme a Delia. Intanto, Adelaide ha rivisto Marcello dopo aver tentato di togliersi la vita ingerendo una massiccia dose di barbiturici.

Greta, invece, ha provato ad avvicinarsi a Umberto al Circolo, ma Guarnieri non si è lasciato ammaliare dalla giovane stilista, preferendo tornare a casa e lasciandola seduta da sola. Spazio anche alle vicende di Matteo, che ha ricevuto da Ettore l’ingrandimento della fotografia di sua madre. Tuttavia, si è reso conto che lo scatto consegnatogli non era quello originale che gli aveva dato, bensì quello che gli era stato rubato.