Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 18 dicembre alle 16:10 su Rai 1 ci sarà una corsa contro il tempo. Le anticipazioni annunciano che sarà Italo a provare a far ragionare Adelaide, convincendola a cambiare idea e a non vendicarsi di Marcello per il torto subito. La contessa intende organizzare una trappola per il suo ex compagno, attirandolo in Svizzera per poter agire contro di lui. Il maggiordomo, informato da Adelaide di tutti i dettagli, teme le conseguenze e appare molto preoccupato.

Italo tenta invano di convincere Adelaide a non fare del male a Marcello

Italo, da anni accanto ad Adelaide a Villa Guarnieri, si confermerà un fidato collaboratore. Verrà messo al corrente dalla contessa di tutti i dettagli e delle sue prossime mosse contro Marcello. Adelaide ha organizzato una partenza improvvisa con il domestico per recarsi a St. Moritz, in Svizzera, diversi giorni prima del previsto. Questa decisione ha suscitato malumori tra i suoi familiari, da Odile a Marta fino a Umberto: tutti si sono mostrati preoccupati per la scelta della contessa, che ha preferito raggiungere lo chalet prima di Natale. Lei, tuttavia, li ha rassicurati, spiegando che Italo l’avrebbe accompagnata durante il viaggio.

Sarà proprio Italo a temere il peggio e a cercare di intromettersi nelle decisioni della contessa, poiché conosce il piano da lei architettato: una trappola contro Marcello. Sebbene le anticipazioni non rivelino ancora con precisione di cosa si tratti, sembrerebbe che per Barbieri le cose possano mettersi davvero male. Una frase di Italo rivolta ad Adelaide sarà sibillina e racchiuderà tutta la sua paura per ciò che potrebbe accadere. Il maggiordomo implorerà la contessa di cambiare idea e le rivolgerà un accorato appello: "Ferendo chi ama, ferisce se stessa. È sempre in tempo per cambiare idea".

Greta seduce Umberto

Nel frattempo, Marcello, ignaro di quanto stia architettando la sua ex compagna, trascorrerà momenti felici con Rosa.

I due si prepareranno a partecipare alla festa di Natale organizzata al Circolo. Mario, invece, si rivolgerà a Irene per rivelarle la sua intenzione di fare una sorpresa a Caterina e per organizzarla avrà bisogno dell’aiuto di tutte le Veneri. Ci sarà spazio per la vendetta dei fratelli Marchesi contro Umberto. Ettore spingerà la sorella tra le braccia di Guarnieri, avvisandola però di stare attenta a non oltrepassare i limiti. Greta si recherà al Circolo, dove incontrerà Umberto e gli confiderà che per lei non conta l’età di una persona, bensì la personalità. Infine, il piccolo Teo confiderà ad Anita di sentire terribilmente la mancanza di suo padre, che nel frattempo sarà nascosto e ascolterà le parole del figlio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha invitato Marcello al Circolo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha fatto recapitare un invito per la festa di Natale al Circolo a Rosa. Quest’ultima, però, aveva inizialmente deciso di non presenziare, poiché a Marcello era stato impedito l’accesso al prestigioso locale milanese. Successivamente, la contessa ha annullato la decisione del direttivo e ha chiesto a Italo di consegnare l’invito a Marcello. La coppia ha quindi deciso di partecipare insieme alla festa.