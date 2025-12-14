Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un invito che verrà rifiutato da uno dei protagonisti e un altro che sarà invece costretto ad accettarne uno. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 22 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Fulvio preferirà non recarsi a casa di Concetta in occasione del Natale, mentre Adelaide tratterà Marcello allo chalet. Ci sarà spazio anche per Botteri, che sarà in difficoltà non sapendo cosa regalare a suo figlio Teo.

Concetta e Ciro invitano Fulvio

In occasione dell’imminente vigilia di Natale, come da tradizione delle famiglie del sud è buona norma stare tutti insieme a condividere una cena.

I coniugi Puglisi estenderanno quindi l’invito a trascorrere con loro la festività anche a Fulvio. Il signor Rinaldi però rifiuterà l’invito fattogli da Concetta e Ciro, poiché preferirà vivere la serata soltanto in compagnia di sua figlia. Per il magazziniere de Il Paradiso delle signore è infatti importante festeggiare con Caterina per mantenere vivo il ricordo della defunta moglie. In vista del Natale ormai alle porte, le Veneri dovranno iniziare a pensare ai regali da scambiarsi. Le commesse del negozio architetteranno un modo originale per farsi i doni a vicenda.

Marcello trascorre la notte con Adelaide allo chalet

Nel frattempo, anche Gianlorenzo Botteri dovrà pensare ai regali da fare a Natale e sarà in difficoltà non sapendo cosa donare a Teo.

Anita invece sarà al settimo cielo, sapendo di poter contare su numerosi regali sotto l’albero. Infine, ci sarà spazio per la delicata storyline di Adelaide, che si è recata in Svizzera a Saint Moritz facendo credere a Marcello, attraverso un biglietto criptico, di avere nuovamente intenzione di compiere un gesto estremo. Barbieri, precipitatosi in Svizzera, dopo aver verificato le buone condizioni psicologiche di Adelaide, vorrà tornare a Milano da Rosa. Tuttavia, la contessa riuscirà a trattenere Marcello per la notte allo chalet. Il piano di vendetta della contessa, volto ad allontanare il suo ex fidanzato dalla compagna, sta quindi dando i suoi frutti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha finto di togliersi la vita

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha chiesto a Rosa di andare a trovarla a Villa Guarnieri. La giornalista è rimasta stupita di essere accolta positivamente dalla contessa, che si è mostrata particolarmente affabile nei suoi confronti. Tuttavia, Adelaide, oltre ad avere mentito alla sua rivale in amore, ha ingannato anche i suoi familiari e il suo ex fidanzato: non è vero, infatti, che abbia tentato di togliersi la vita. Attraverso un ricordo, la contessa ha rivissuto quanto aveva architettato per far sentire in colpa Marcello: ha finto di assumere i barbiturici, quando in realtà li ha gettati nel vaso di rose.