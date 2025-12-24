Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che, al ritorno dalle vacanze natalizie, non per tutti i protagonisti ci sarà una situazione idilliaca. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Tancredi tornerà nella redazione del negozio, dove incontrerà Rosa, che gli rivelerà che Adelaide sta minando la sua vita di coppia con Marcello. Nel frattempo, anche Irene tornerà al lavoro, ma con le stampelle, poiché si è rotta una gamba. Spazio anche alle vicende di Mario e Caterina, che si ritroveranno vicini, mentre Marta inizierà a frugare nella stanza di sua zia, che la sorprenderà e andrà su tutte le furie.

Rosa confessa a Tancredi di non essere serena con Marcello

I dipendenti de Il Paradiso delle signore torneranno al lavoro dopo le vacanze natalizie. In redazione si incontreranno quindi Tancredi e Rosa, che si scambieranno qualche confidenza sui giorni di festa trascorsi con i rispettivi cari. Di Sant’Erasmo le chiederà e si augurerà che Rosa abbia passato un periodo sereno, dando così il via a una conversazione con la donna di cui è ancora segretamente innamorato: "Scusa, non ti volevo abbattere, spero che tu abbia passato delle buone vacanze". Camilli, dal canto suo, non sarà affatto tranquilla per ciò che sta accadendo con Adelaide, ancora presente nella vita del suo fidanzato Marcello, e replicherà: "Questa cosa fa stare male anche noi".

Marcello teme per l'incolumità di Adelaide e ne parla con Marta

Nel frattempo, le condizioni di salute di Adelaide saranno un chiodo fisso per Marcello, che, non appena incontrerà Marta al Paradiso delle signore, manifesterà tutta la sua preoccupazione. Barbieri sarà categorico con la nipote della contessa: "Non dobbiamo lasciarla da sola". Marta, quindi, colpita dalle parole allarmanti dell’ex compagno di sua zia, una volta tornata a Villa Guarnieri inizierà a frugare nella stanza di Adelaide, forse alla ricerca delle medicine con cui la donna potrebbe tentare di farsi del male, ma verrà scoperta. La contessa si infurierà per l’intromissione della nipote nella sua camera da letto e la accuserà di essere entrata senza il suo consenso, proprio come aveva già fatto in precedenza Umberto.

Ci sarà poi spazio anche per Mario e Caterina, che si ritroveranno vicini a casa Rinaldi e, questa volta, il ragazzo non rifiuterà le avance della fidanzata. Infine, Irene lascerà a bocca aperta i suoi colleghi: al suo rientro al negozio, dopo la vacanza in montagna con Cesare, si presenterà con le stampelle e una gamba rotta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto è andato in Svizzera

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Umberto è stato convinto da Tancredi ad andare a Saint Moritz per fare una sorpresa ad Adelaide. La contessa, quando si è vista arrivare suo cognato, è rimasta stupita dal suo gesto. Intanto, in Svizzera si è presentato nello chalet anche Ettore, che ormai fa coppia fissa con Odile.

Nel frattempo, Roberto è andato al Gran Caffè Amato a festeggiare con i suoi amici, mentre Marcello è tornato a Milano, dove non ha trovato Rosa: la ragazza aveva preso il treno senza di lui per andare a Bologna. Barbieri, quindi, ha deciso di raggiungerla in macchina.