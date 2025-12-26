Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti difficili per uno dei protagonisti, a causa di un passato che tornerà a farsi sentire. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 6 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Mario verrà importunato da un uomo che conoscerà i suoi trascorsi, ma Roberto riuscirà a soccorrerlo. Intanto, Irene sarà sempre più innamorata di Cesare, mentre Anita sarà triste per la partenza di Teo. Infine, Ettore si renderà conto della sintonia tra Odile e Matteo e prenderà una decisione importante.

Un uomo conosce il passato di Mario e lo importuna

Il giorno dell’Epifania, a Il Paradiso delle signore ci sarà la festa della Befana, alla quale parteciperà anche Mario per dare il suo contributo. Tuttavia, per Oradei arriveranno momenti difficili, poiché si imbatterà in un uomo che lo conosce molto bene a causa dei suoi trascorsi. Mario si troverà così improvvisamente messo in difficoltà e importunato da questo individuo, ma fortunatamente in suo soccorso arriverà Roberto. La festività, intanto, sarà un’occasione favorevole per Rosa e Marcello per riavvicinarsi. Alle spalle dei due fidanzati, però, continuerà a incombere l’ombra di Adelaide, che tramerà ancora escogitando una nuova idea per circuire Marcello.

Ettore torna da Londra, Anita è triste per la partenza di Teo

Nel frattempo, Johnny stuzzicherà Irene con un regalo all’insegna dell’ironia, ma probabilmente il gesto del magazziniere non verrà troppo considerato dalla capocommessa de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della puntata, infatti, chiariscono che Irene ormai sarà sempre più innamorata di Cesare Brugnoli. Anita, invece, sarà triste per la partenza di Teo, il figlio di Gianlorenzo Botteri. Infine, ci sarà spazio per le vicende di Ettore, che tornerà da Londra notando una certa sintonia tra Odile e Matteo. Vista la vicinanza dei due ragazzi, Marchesi agirà d’impulso prendendo una decisione importante. La trama dell’episodio successivo chiarisce di cosa si tratterà: Ettore chiederà la mano di Odile, che accetterà la proposta di matrimonio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha fatto la proposta di nozze a Caterina

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, andati in onda su Rai 1, Mario si è inginocchiato e, consegnando l’anello di fidanzamento a Caterina, le ha chiesto di diventare sua moglie. La giovane Rinaldi ha accettato la proposta di matrimonio e ha comunicato la bella notizia alle sue amiche. Cesare, invece, ha invitato Irene a trascorrere le vacanze di Natale in montagna con lui, mentre Roberto è rimasto a Milano e ha festeggiato al Gran Caffè Amato con i coniugi Puglisi e i suoi colleghi.