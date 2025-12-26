Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un evento inaspettato che sconvolgerà uno dei protagonisti. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 7 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Umberto scoprirà che Odile ha accettato la proposta di nozze di Ettore e rimarrà sconvolto. Intanto, Rosa sarà fermamente contraria al regalo che Adelaide farà a Marcello e pretenderà che il fidanzato non accetti il dono della contessa. Spazio anche alle vicende di Irene, che organizzerà una cena per fare un passo importante con Cesare.

Odile accetta la proposta di nozze di Ettore e informa i suoi cari

Odile si presenterà dai suoi familiari con una notizia importante che lascerà soprattutto Umberto sconvolto. La figlia di Adelaide metterà al corrente i suoi cari di aver accettato la proposta di nozze che le ha fatto Ettore, ma ciò lascerà Umberto perplesso. È bene ricordare che Guarnieri non si è mai fidato molto di Marchesi e di sua sorella Greta, manifestando fin da subito diversi dubbi sul loro conto. Intanto, le anticipazioni non svelano ancora cosa ne penserà invece Adelaide dell’imminente unione fra sua figlia e lo stilista della Galleria Milano Moda.

Rosa non vuole che Marcello accetti il regalo di Adelaide

Nel frattempo, Rosa e Marcello continueranno ad avere problemi, e la causa sarà sempre la stessa: la presenza ingombrante di Adelaide nella vita di Barbieri.

A scatenare l’ennesima discussione sarà un regalo che la contessa vorrà fare al suo ex compagno, donandogli il roseto. Per Rosa questo rappresenterà l’ennesimo tentativo di Adelaide di continuare a tenere legato a sé Marcello, quando invece la loro storia d’amore dovrebbe essere ormai un capitolo chiuso. Ci sarà poi spazio per le vicende di Irene, che vorrà fare un passo importante con Cesare Brugnoli e, per questo, organizzerà una cena con lui.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello è andato in Svizzera

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Marcello è corso in Svizzera da Adelaide dopo aver ricevuto una telefonata allarmante dalla sua ex. Barbieri, credendo che la contessa potesse compiere un nuovo gesto estremo, si è precipitato allo chalet di Saint Moritz per tranquillizzarla.

Adelaide, dal canto suo, ha convinto l’ex fidanzato a rimanere anche per la notte. Marcello si è quindi presentato il giorno seguente in ritardo a Milano, dove non ha più trovato Rosa a casa, poiché lei era partita in treno per Bologna per raggiungere sua madre. Barbieri ha così deciso di raggiungere la fidanzata in automobile per trascorrere con lei il Natale. Intanto, Roberto ha scelto di rimanere in città per le festività, così da partecipare alla cena organizzata dai suoi amici al Gran Caffè Amato.