Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la nuova alleanza fra due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda martedì 9 dicembre alle ore 16:10 su Rai 1, Adelaide e Umberto avranno un confronto durante il quale la contessa pregherà il cognato di aiutarla nel suo piano di vendetta. Intanto, a Villa Guarnieri ci sarà grande preoccupazione poiché tutti crederanno che Adelaide abbia voluto farla finita. Spazio anche alle vicende di Caterina che, quando andrà al Circolo, scoprirà che Mario ora lavora lì come cameriere e che si è quindi trasferito a Milano.

Adelaide chiede aiuto a Umberto

Umberto temerà per la salute di Adelaide, credendo che abbia tentato di togliersi la vita con i barbiturici. Tuttavia, la contessa sarà serena al punto da rassicurare il cognato, ma gli chiederà di allearsi con lei e di aiutarla a portare a termine il suo piano di vendetta contro Marcello. Intanto, l'armonia in famiglia sarà turbata da quanto accaduto: Odile, infatti, si sentirà terribilmente in colpa per non aver monascosto a sua madre l'imminente matrinio tra Marcello e Rosa, come le aveva chiesto di fare Marta. Tuttavia, Enrico rassicurerà Odile, sostenendola e dicendole che quanto accaduto non è assolutamente colpa sua.

Caterina scopre che Mario lavora al Circolo a Milano

Nel frattempo, Caterina si recherà al Circolo in compagnia di suo padre e troverà lì, vestito con la divisa bianca da cameriere, il suo fidanzato Mario. Quest'ultimo svelerà quindi alla compagna di lavorare ormai a Milano, avendo lasciato il suo impiego a Roma. Alla Galleria Milano Moda, invece, ci sarà grande ansia e preoccupazione per Greta, che non si spiegherà come mai non ha più notizie da Odile e Umberto. Temendo che qualcosa sia andato storto nel suo piano di vendetta contro Guarnieri, si sfogherà con suo fratello Ettore, che però la rassicurerà. Roberto, invece, affronterà nuovamente il suo ex fidanzato Mario, il quale gli rivelerà che, avendo al fianco una donna come Caterina, può sembrare una persona normale di fronte agli altri.

Tale rivelazione lascerà Landi sbigottito, poiché Mario ammetterà che l’unione con la Venere è soltanto una copertura per nascondere la sua omosessualità.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha soccorso Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Umberto ha notato strana l’assenza di Adelaide a cena e, temendo fosse accaduto qualcosa di grave, si è precipitato insieme a Tancredi davanti alla sua stanza.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla contessa, Guarnieri ha sfondato la porta, trovando la cognata a terra con accanto un flacone vuoto di barbiturici. Umberto ha quindi chiamato i soccorsi, chiedendo che Enrico arrivasse immediatamente.