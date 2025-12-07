Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una grande paura per una protagonista che temerà di essere scoperta. Nell'episodio in onda martedì 9 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Greta sarà in ansia nel non vedere arrivare Odile alla Galleria Milano Moda. La direttrice, infatti, resterà a casa poiché sua madre ha recentemente tentato di togliersi la vita. La stilista, provata dalla situazione, sfogherà la sua frustrazione con il fratello Ettore , rivelandogli di temere che il loro piano di vendetta sia stato scoperto.

Greta teme che Odile abbia scoperto qualcosa su di lei e su Ettore

Greta ed Ettore si troveranno da soli alla Galleria Milano Moda. Odile e Umberto, infatti, non daranno alcuna notizia ai fratelli Marchesi, circostanza che allarmerà soprattutto Greta. Quest'ultima sarà particolarmente agitata poiché, di recente, suo fratello si è introdotto di nascosto nell'ufficio di Matteo a Il Paradiso delle signore per rubare una fotografia che lo ritraeva insieme alla sorella e ai genitori. Temendo che la loro identità sia stata scoperta o che Portelli abbia intuito qualcosa, Greta si confiderà con Ettore, palesando tutti i suoi dubbi e paure: "Questo silenzio potrebbe essere un brutto segno".

Ettore rassicura Greta

Nel frattempo, Ettore rassicurerà sua sorella mantenendo la calma e invitandola a non essere pessimista. Intanto, Odile e Umberto avranno ben altro a cui pensare e saranno in pena per le condizioni di salute e psicologiche di Adelaide, dopo il suo gesto estremo. Odile parlerà con Enrico di quanto accaduto alla madre, ma il medico la consolerà sostenendola e ribadendo che non deve addossarsi colpe che non ha. Parallelamente, Umberto si confronterà con la contessa, la quale gli chiederà di aiutarla nelle sue prossime mosse contro Marcello. Ci sarà poi spazio anche per le vicende di Caterina, che scoprirà che Mario si è trasferito a Milano e ha trovato un lavoro come cameriere al Circolo, dove già lavorava prima del suo trasferimento a Roma.

Roberto, invece, si imbatterà in Oradei, rimanendo perplesso nel constatare che ora è fidanzato con una donna, nonostante in passato fosse sempre stato attratto dagli uomini. Mario spierà il suo ex dichiarando che, grazie a Caterina, potrebbe finalmente sentirsi una persona normale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha bruciato la foto di Matteo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Matteo ha fatto avere tramite Odile una foto a Ettore, in cui lui e sua sorella Greta erano insieme ai loro genitori a Crema. Greta ha fatto sparire lo scatto bruciandolo, poiché nessuno doveva vedere il volto del padre e della madre. Tuttavia, un colpo di scena inaspettato ha nuovamente frenato il piano di vendetta dei fratelli Marchesi: Matteo ha confessato a Ettore di possedere un altro scatto. Quest'ultimo si è quindi introdotto di nascosto nell'ufficio di Portelli per rubare la fotografia, ma durante il furto gli è caduta la pochette.