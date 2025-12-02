Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una dimenticanza fatale per uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda da martedì 9 a venerdì 12 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Ettore commetterà un furto nel grande magazzino di Roberto Landi, precisamente nell’ufficio di Matteo. L’intento dello stilista sarà quello di far sparire una fotografia che lo ritrae insieme alla sorella Greta, risalente ai tempi di Crema. Tuttavia, il ragionier Portelli troverà una pochette che non gli appartiene e capirà che appartiene proprio a chi ha rubato lo scatto.

Ettore compie una mossa astuta

Le fotografie recuperate da Silvana saranno ancora al centro della storyline dei fratelli Marchesi. Quegli scatti faranno tremare Ettore e Greta, al punto da volerli eliminare prima che qualcuno, che conosce bene la loro famiglia, possa vederli. È plausibile, infatti, che Adelaide e Umberto conoscano i genitori dei due stilisti. Per evitare uno scenario che, per loro, sarebbe catastrofico, i due stilisti concorderanno sull’eliminazione di ogni traccia del loro passato. Ettore, quindi, commetterà un furto, introducendosi a Il Paradiso delle signore e recandosi nell’ufficio di Matteo per rubare lo scatto. Marchesi farà, poi, una mossa astuta per impedire che Portelli scopra la verità sulla misteriosa sparizione.

Matteo scopre che il ladro ha dimenticato una pochette

Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che Matteo troverà un indizio che gli farà capire che il ladro ha commesso un errore. Portelli, infatti, troverà una pochette non sua nel suo ufficio e la attribuirà al responsabile del furto della fotografia che sua madre Silvana gli aveva dato. Intanto, Greta continuerà il suo piano di vendetta contro Adelaide e Umberto. A questo punto, la stilista proverà ad avvicinarsi a Umberto, ma l’uomo non sembrerà affatto disponibile. Tuttavia, in seguito, l’imprenditore cambierà atteggiamento nei confronti di Greta, mostrandosi più aperto con lei. I fratelli Marchesi dovranno inoltre prestare attenzione anche sul lavoro, poiché vinceranno la sfida per soddisfare le sorelle Brugnoli, Chiara e Rebecca, che sceglieranno l’abito disegnato da loro per la Prima della Scala.

Gianlorenzo Botteri, però, non si perderà d’animo e cercherà una rivincita sui rivali.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sanno che Silvana li conosce

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Silvana ha riconosciuto Greta al Circolo, ma la stilista ha negato di essere mai stata a Crema. Tuttavia, la signora Portelli, forte della sua convinzione, ha recuperato le prove di quanto affermato facendo recapitare a suo figlio Matteo due scatti risalenti a un evento benefico al quale aveva partecipato e che, oltre a lei, ritraevano anche Ettore e Greta Marchesi. I due stilisti hanno quindi temuto che il loro piano di vendetta potesse saltare a causa della presenza delle fotografie del loro passato.