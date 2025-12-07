Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dall'8 al 12 dicembre, Adelaide convocherà Rosa a Villa Guarnieri e sarà solo un tentativo per ingannare la ragazza. Inoltre Mario stupirà Fulvio e farà la proposta di matrimonio alla figlia Caterina.

Umberto, intanto, inizierà ad aprirsi con Greta, mentre Matteo troverà una pochette nel suo ufficio e capirà che qualcuno si è introdotto per rubare la foto dei fratelli Marchesi.

Botteri determinato a prendersi la rivincita nei confronti dei fratelli Marchesi

Odile e Marta saranno molto preoccupate dopo aver saputo che Adelaide ha tentato di farla finita.

Intanto Marcello apprenderà quanto successo alla contessa e correrà da lei, rivolgendosi ad Enrico nella paura che possa provarci di nuovo.

Roberto sarà turbato dalla notizia che Mario ha ricominciato a lavorare al Circolo e vorrà confrontarsi con lui. Oradei intanto stupirà la sua amata Caterina, baciandola davanti a tutti in galleria.

Nel frattempo Botteri sarà dispiaciuto per avere perso la sfida contro Galleria Moda Milano in merito all'abito da disegnare per le sorelle Brugnoli, ma lo stilista sarà determinato a prendersi la rivincita nei confronti dei fratelli Marchesi. In tutto questo, Ettore farà in modo che Matteo non scopra la verità sulla foto, mentre Greta cercherà di avvicinarsi ad Umberto.

Quest'ultimo però si rivelerà una persona difficile da gestire.

Matteo trova nel suo studio un astuccio

Mario porgerà le sue scuse a Fulvio per avere baciato la figlia davanti a tutti e poco dopo stupirà l'uomo, proponendo a Caterina di sposarlo. Rinaldi senior esternerà tutte le sue perplessità per la proposta a sorpresa alla famiglia Puglisi.

Intanto Johnny approfitterà un concerto rock per trascorrere un po' di tempo insieme a Mimmo e le Veneri.

Delia si prodigherà per aiutare Irene con Cesare. Umberto, invece, inizierà a mostrarsi più disponibile nei riguardi di Greta.

Nel frattempo Matteo rinverrà nel suo studio un astuccio e comprenderà che qualcuno si è introdotto per rubare le foto appartenenti ai fratelli Marchesi.

In tutto questo, Marcello e Rosa decideranno di rimandare le loro nozze e non appena Adelaide lo scoprirà, convocherà la giornalista Camilli a Villa Guarnieri. Questa sua iniziale disponibilità al dialogo sarà però solo una finzione di Adelaide.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Odile ha rivelato ad Adelaide che Rosa e Marcello hanno deciso di sposarsi. La contessa ha reagito male alla notizia e sia Umberto che Tancredi l'hanno trovata priva di sensi nella sua stanza, con accanto il flacone di un farmaco. Inoltre Ettore e Greta si sono attivati in ogni modo per recuperare la foto di famiglia in possesso di Matteo.

Fulvio e Caterina, invece, hanno manifestato il grande desiderio di prendere parte alla Prima dell'opera del Teatro La Scala, mentre Johnny ha stupito Irene regalandole un libro del Nabucco.