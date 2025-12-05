Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che nelle prossime puntate in vista del Natale verrà messa in atto una nuova vendetta da parte di una protagonista. Dopo l’episodio del 5 dicembre, in cui la contessa simulerà il suo suicidio, e quello del 12 dicembre, durante il quale Adelaide fingerà di essere amichevole con Rosa, nelle puntate in onda la settimana successiva da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1 la contessa partirà con Italo per Saint Moritz invierà a Marcello un messaggio enigmatico che lo spingerà a correre immediatamente in Svizzera da lei.

Mentre Barbieri temerà per le sorti della sua ex compagna, Matteo sarà invece preoccupato per suo fratello, fiutando un possibile inganno orchestrato dalla nobildonna.

Adelaide va in Svizzera con Italo e scrive a Marcello

Adelaide si prepara a uscire di scena con una nuova mossa astuta volta a ingannare il suo ex compagno. La contessa infatti farà credere a tutti di aver voltato pagina e di aver ormai accettato la relazione fra Marcello e Rosa, ma si tratterà soltanto dell’ennesimo piano ben congegnato. Dopo aver finto di farla finita ed essersi mostrata accogliente con la giornalista, la contessa ritirerà anche l’ordine del direttivo del Circolo, permettendo così a Marcello di continuare a frequentare l’esclusivo locale milanese.

Barbieri, vista la possibilità di fare ancora parte dei soci del prestigioso club, si recherà proprio lì in occasione di una festa prenatalizia che verrà organizzata. Nel frattempo Adelaide si sposterà in Svizzera con Italo, mentre Barbieri riceverà proprio al Circolo un biglietto enigmatico da parte della contessa.

Marcello si precipita a Saint Moritz, Matteo in ansia

Nel frattempo, Marcello leggerà tra le righe scritte nero su bianco dalla sua ex compagna un vero e proprio grido di aiuto. Barbieri, già preoccupato per le condizioni della contessa che in passato ha compiuto, secondo lui, un gesto estremo, temerà che anche questa volta possa ripetere la stessa azione. Le anticipazioni non chiariscono nel dettaglio le esatte parole che Adelaide scriverà, ma Barbieri sarà talmente scosso da decidere di lasciare immediatamente Milano per correre a Saint Moritz dalla sua ex fidanzata.

La reazione di Rosa non è affatto chiara e potrebbe storcere il naso vedendo il compagno ancora così legato al suo passato. La situazione, invece, provocherà ansia in Matteo, che temerà per l’incolumità di suo fratello. Il ragionier Portelli non sarà infatti convinto della veridicità delle parole di Adelaide e riterrà che quanto scritto sia soltanto parte di un piano di vendetta ordito ai danni di Barbieri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha visto le pubblicazioni di matrimonio

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, trasmessi su Rai 1, la contessa ha scoperto grazie a sua figlia Odile dell’imminente matrimonio tra Marcello e Rosa. La notizia ha sconvolto Adelaide, che ha voluto addirittura recarsi di persona a verificare le pubblicazioni di matrimonio.

Nel frattempo, Irene ha iniziato a prepararsi per la prima della Scala in compagnia di Cesare e ha chiesto a Concetta di aiutarla a trovare l’abito giusto e sistemarlo per apparire impeccabile all’occasione. Spazio anche alle vicende di Johnny, che nonostante sia rimasto deluso dall’invito galante ricevuto dalla capo commessa, ha deciso di regalarle il libretto del Nabucco per non sfigurare a teatro accanto a Cesare.