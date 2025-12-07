Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano problemi in vista su più fronti per uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Matteo avrà una discussione con Ettore a causa della fotografia scomparsa. Nel frattempo, Portelli sarà in ansia per suo fratello Marcello, temendo che sia in pericolo di vita a causa di un biglietto criptico che Adelaide gli ha fatto recapitare.

Ettore accusato di furto si infuria con Matteo

Ettore sarà furibondo con Matteo a causa della misteriosa sparizione di una fotografia scattata decenni prima a Crema.

È bene ricordare che Silvana, dopo aver riconosciuto Greta al Circolo, ha fatto recapitare a suo figlio due scatti di una giornata di beneficenza svoltasi nella cittadina lombarda, alla quale avevano partecipato anche i fratelli Marchesi con i loro genitori. Ettore ha rubato la foto che Portelli custodiva in ufficio, ma un dettaglio del furto non è passato inosservato. Infatti, dopo che Matteo troverà la pochette persa dal ladro, muoverà pesanti accuse nei suoi confronti e metterà in guardia Odile riguardo ai suoi sospetti. Questa mossa di Matteo non sarà affatto gradita da Ettore, che finirà per avere un duro scontro con il ragioniere de Il Paradiso delle signore.

Matteo teme che Marcello sia in pericolo di vita

Nel frattempo, Matteo avrà un terribile presentimento dopo il racconto di suo fratello e aver scoperto le sue intenzioni. Marcello, infatti, riuscirà a essere riammesso al Circolo dopo che, inaspettatamente, Adelaide gli concederà il via libera revocando la sua interdizione dal prestigioso locale milanese. La contessa sembrerà aver deposto l’ascia di guerra con il suo ex, arrivando addirittura a invitarlo alla festa di Natale che si terrà proprio al Circolo. In quell’occasione, però, Adelaide non presenzierà all’evento, ma farà recapitare a Marcello un biglietto allarmante. Leggendo le parole nero su bianco scritte dall’ex compagna, Barbieri temerà il peggio, convinto che la contessa possa compiere un nuovo gesto estremo.

Marcello, quindi, sarà intenzionato a partire per la Svizzera. Matteo, invece, suggerirà al fratello di non recarsi a Saint Moritz, poiché, al contrario di lui, sospetterà che quanto scritto da Adelaide sia una trappola ben architettata. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano già che la madre di Odile ha effettivamente ordito un piano di vendetta contro l'ex, proprio come ipotizzato da Matteo. Tuttavia, le trame non chiariscono ancora se Barbieri rischierà la vita o se Adelaide avrà in mente di punirlo in altro modo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scoperto che Marcello si sposa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Odile ha svelato a sua madre le imminenti nozze di Marcello e Rosa.

Sconvolta dalla notizia, Adelaide si è precipitata a verificare di persona le pubblicazioni di matrimonio e, una volta tornata a casa, ha compiuto un gesto estremo. Tancredi e Umberto, non vedendo la contessa presentarsi a cena, si sono recati da lei e, non ottenendo risposta quando hanno bussato alla sua porta, l’hanno sfondata. All’interno l’hanno trovata riversa a terra, accanto a un flacone vuoto di barbiturici. Nel frattempo, Delia ha regalato i biglietti per la Prima della Scala a Caterina, così da permettere alla sua amica di onorare la memoria della madre defunta andando a teatro con il padre. Irene, invece, è stata invitata da Cesare al prestigioso evento alla Scala. Johnny ha colto l’occasione per donare alla commessa il libretto del Nabucco, lasciando Irene di stucco per il gesto gentile. Infine, Enrico ha dato una svolta alla sua vita e, a causa dei problemi di salute e dell’impossibilità di operare i pazienti, è diventato professore universitario.