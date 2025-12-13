Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’assenza destinata a far discutere. Nelle puntate che verranno trasmesse lunedì 22 e martedì 23 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Marcello sarà a St. Moritz con Adelaide, non riuscendo nemmeno a garantire la sua presenza alla vigilia di Natale a casa con Rosa. Mentre quest’ultima resterà da sola a Milano, Tancredi convincerà Umberto a raggiungere la famiglia in Svizzera.

Rosa è da sola, Adelaide è con Marcello in Svizzera

Rosa trascorrerà qualche giorno da sola a Milano poiché Marcello è corso in Svizzera da Adelaide, temendo che la sua ex compagna potesse commettere un nuovo gesto estremo.

In realtà, è bene precisare che tutti credono che la contessa abbia tentato di farla finita, ma si è trattato soltanto di una farsa ideata per trattenere Marcello con sé. Adelaide riuscirà nel suo intento, poiché Marcello trascorrerà la notte con lei nello chalet. Questa decisione di Barbieri potrebbe avere una spiacevole conseguenza: non è certo che riesca a tornare in tempo a casa da Rosa per festeggiare insieme la loro prima vigilia di Natale.

Tancredi convince Umberto ad andare a St. Moritz

Nel frattempo, Tancredi convincerà Umberto a recarsi in Svizzera, a St. Moritz, per festeggiare il Natale con la famiglia. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non svelano alcuni dettagli interessanti: non è chiaro se anche Tancredi si recherà in montagna da Adelaide o se il suo sia soltanto un invito rivolto a Umberto per stare accanto alla contessa.

Di Sant’Erasmo, infatti, potrebbe decidere di rimanere a Milano, sapendo che Rosa è rimasta sola; sarà necessario attendere la messa in onda degli episodi per scoprire questo particolare. Fulvio e Caterina, invece, preferiranno festeggiare il Natale da soli, in ricordo dei momenti vissuti quando la signora Rinaldi era ancora in vita. Il magazziniere, con molta educazione, rifiuterà l’invito dei coniugi Puglisi. Delia, invece, aiuterà Gianlorenzo a trovare il regalo adatto al piccolo Teo, mentre Anita sarà entusiasta di scoprire molti doni sotto l’albero di Natale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è andata a casa di Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha ricevuto una telefonata dalla contessa, che le ha chiesto di presentarsi a Villa Guarnieri.

Adelaide si è mostrata molto affabile con la fidanzata di Marcello, ringraziandola per la premura dimostrata nel rimandare le nozze. Intanto, attraverso un ricordo, Adelaide ha ripensato alla farsa architettata qualche giorno prima: la contessa non ha realmente tentato di togliersi la vita, ma ha soltanto finto di prendere le pillole, gettandole in realtà nel vaso di rose.