La settimana di Natale segna un cambio di ritmo per il Paradiso delle signore, che va in onda solo lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025. Una programmazione ridotta, ma densa di significato, che accompagna il pubblico verso la Vigilia con due episodi pensati come un piccolo racconto natalizio. Al centro restano le dinamiche familiari e affettive che animano il grande magazzino milanese, mentre il clima delle feste diventa occasione per riflessioni intime e scelte non sempre facili. In parallelo, la lontananza di Adelaide continua a pesare su Umberto, mentre Marcello, turbato dalle notizie ricevute, decide di raggiungerla a St.

Moritz, temendo per la sua fragilità emotiva.

I preparativi di Natale e le scelte dei protagonisti

Nella puntata di lunedì 22 dicembre, l’atmosfera natalizia prende forma attraverso i preparativi delle Veneri, impegnate in uno scambio di regali semplice ma carico di significato. Botteri, invece, è in difficoltà davanti alla scelta del dono per il figlio Teo, mentre Anita vive con entusiasmo l’attesa del Natale e dei regali sotto l’albero. Fulvio, fedele a una tradizione che porta avanti da quando è rimasto vedovo, rifiuta l’invito di Ciro e Concetta e decide di trascorrere la Vigilia in modo riservato con Caterina. Sul fronte più teso, Adelaide riesce a trattenere Marcello nello chalet, rinviando un confronto che si carica di aspettative e timori.

Martedì 23 dicembre, il racconto prosegue mettendo al centro i legami familiari: Teo si sente sempre più parte integrante del Paradiso e suggerisce a Ciro un’idea per festeggiare il Natale tutti insieme. Fulvio sorprende Caterina con un gesto inatteso, mentre Delia offre il suo aiuto a Botteri per il regalo al figlio. Tancredi prova a convincere Umberto a raggiungere la famiglia a St. Moritz, mentre Marcello rischia di non riuscire a rientrare in tempo per trascorrere la Vigilia con Rosa.

L’andamento degli ascolti de Il Paradiso nel mese di dicembre 2025

Nel mese di dicembre 2025 Il Paradiso delle signore ha confermato una buona solidità sul fronte degli ascolti pomeridiani di Rai 1. La soap ha mantenuto una presenza costante, riuscendo a intercettare un pubblico fedele anche in un periodo caratterizzato da variazioni di palinsesto e da una forte concorrenza legata alla programmazione natalizia.

La narrazione corale e l’attenzione alle dinamiche familiari hanno continuato a rappresentare un punto di forza, consentendo alla serie di restare un riferimento stabile nel daytime della rete, accompagnando gli spettatori verso le festività con una proposta riconoscibile e coerente.