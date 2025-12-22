Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano un evento sconvolgente destinato a minare la tranquillità della protagonista. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio alle 14 su Canale 5, Farah verrà aggredita. Intanto, Tahir vorrà vendicarsi dell’assassino del donatore di Kerim, ma la sua amata riuscirà a fargli cambiare idea. Nel frattempo, Cihan si toglierà la vita davanti a Mehmet e Tahir.

Farah viene aggredita nel parcheggio del suo palazzo

Farah, Kerim, Gonul, Vera e Perihan andranno a fare un picnic tutti insieme, ma accadrà un fatto spiacevole: Farah verrà aggredita nel parcheggio del suo palazzo.

In seguito, la donna parlerà d’amore con Bade e, complice qualche bicchiere di vino, si lascerà andare a momenti romantici con Tahir. Bade, invece, sarà sul punto di rivelarle l’identità dell’assassino del donatore, ucciso proprio prima di salvare la vita a Kerim, ma Bekir interverrà in tempo per fermarla.

Tahir vuole vendicarsi, ma Farah lo ferma

Nel frattempo, Tahir mediterà vendetta contro l’uomo che ha ucciso il donatore di Kerim, ma Farah riuscirà a convincerlo a cambiare idea. La donna gli farà capire che la vendetta non è la soluzione e che, se qualcosa dovesse andare storto, Kerim rischierebbe di perderlo per sempre. Mehmet e Tahir continueranno a cercare l’uomo che ha bloccato l’auto di Ali Galip e concentreranno i sospetti sugli ex poliziotti congedati per reati di corruzione o simili.

Tahir, con una scusa, riuscirà ad allontanare Mehmet e comunicherà ai suoi uomini i dati della persona che ha riconosciuto tra i fascicoli della polizia, senza però informare il commissario. Successivamente, Tahir e Mehmet seguiranno Cihan che, messo alle strette, si toglierà la vita proprio davanti ai loro occhi. Quando la polizia arriverà, Tahir consegnerà il telefono di Cihan a Mehmet, consigliandogli però di non inserirlo tra le prove.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Farah e Tahir hanno deciso di sposarsi

Nei precedenti episodi di Io sono Farah, trasmessi su Canale 5, un ricordo del passato ha portato alla luce nuovi dettagli sui trascorsi di Mehmet e sulle sue reali origini. Il giovane è infatti nato da una coppia molto vicina a Orhan e, anni prima, quest’ultimo era stato ferito al petto da Ali Galip.

Nel frattempo, Kaan ha deciso di essere sincero con Gonul, raccontandole il legame che unisce la sua famiglia a quella di Farah. Intanto, la madre del piccolo Kerim ha scelto di unirsi in matrimonio con Tahir, celebrando le nozze nella tenuta della famiglia Akinci. La rivelazione su quanto accaduto ad Alperen ha però incrinato il rapporto tra Gonul e Farah: la donna non ha accettato che l’amica abbia collaborato con chi ha causato la morte del giovane. Nel frattempo, Farah e Tahir hanno coronato il loro amore con il matrimonio. Infine, spazio anche alle vicende di Mehmet, che è stato sospeso a tempo indeterminato dal suo incarico in polizia e, dopo aver scoperto che Ali Galip aveva ordinato a Tahir di ucciderlo, lo ha affrontato direttamente.