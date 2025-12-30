Nelle prossime puntate di Io sono Farah, le conseguenze della vendetta di Ali Galip saranno devastanti soprattutto per Bade. Coinvolta in un grave episodio insieme a Farah, la giovane verrà operata d’urgenza e riuscirà a salvarsi, ma i medici le comunicheranno una verità drammatica: quanto accaduto le impedirà di avere figli, segnando per sempre il suo futuro.

Farah e Bade nel mirino di Ali Galip

Farah e Bade saranno coinvolte in un grave agguato e dietro ci sarà la mano di Ali Galip. Lui sa tutto: che Farah ha messo una microspia nel suo ufficio per permettere alla polizia di spiarlo e che la nipote la sta proteggendo.

Pur di salvarsi non avrà nessun tipo di scrupolo, fino a condurre Farah e Bade quasi alla morte.

A rischiare di più sarà quest'ultima: a causa di una grave ferita all'addome, finirà in sala operatoria. I medici le salveranno la vita, ma durante una scena si avrà modo di vedere un colloquio tra Bade e il medico. Lui avrà un'aria molto dispiaciuta, mentre lei piangerà, lasciando intendere che l’accaduto abbia portato danni più gravi del previsto.

Tahir scopre il segreto di Farah e affronta Mehmet

A ogni modo, questa vicenda verrà accantonata, perché ci sarà da festeggiare il matrimonio tra Gonul e Kaan. Prima della cerimonia, Farah e Bade si ritaglieranno un attimo di tempo per parlare da sole con Mehmet.

Si ritroveranno in un luogo isolato, ma verranno intercettate da Tahir, che non vedrà affatto bene questi incontri nascosti che la moglie ha con Mehmet.

Dopo tanta insistenza, Tahir scoprirà che Farah ha collaborato con Mehmet e che è stata lei a piazzare la microspia nell’ufficio di Ali Galip. Accecato dalla rabbia, Tahir si scaglierà contro Mehmet, venendo fermato solo dall’intervento di Bade, che riuscirà a bloccarlo.

Tahir scopre la verità su Ali Galip e Bade

Quando Tahir si risveglierà, si ritroverà ammanettato e vorrà sapere cosa è effettivamente successo alle due ragazze. Sarà Bade a parlare: "Farah ha piazzato la microspia. Io l’ho vista e ho taciuto. Quando l’hanno trovata, hanno sospettato di entrambe.

E così mio zio ci ha punite. Ci ha fatto colpire, capisci? Poteva morire anche tua moglie". Tahir si mostrerà sempre come l'umile servo di Ali Galip: "Non è possibile. Tuo zio non ti farebbe mai uccidere".

"È stato lui. È stato mio zio. Prima mi ha minacciata, poi mi ha fatto seguire. Pensavamo di averla scampata, ma non è stato così", dirà Bade aggiungendo: "Il veleno di mio zio avvelena tutti. Io e Farah siamo l’unico antidoto". Tahir, però, crederà sempre nella benevolenza di Ali Galip: "Mehmet vi ha manipolate entrambe e vi ha ingannate, e tu Bade: ti sei messa contro la tua famiglia".

"Quale famiglia? Mio zio mi ha tolto la possibilità di averne una mia. Quell’uomo mi ha portato via una parte di me.

Non potrò più avere figli", dirà Bade tra le lacrime e questo spiegherà il pianto davanti al medico in ospedale.

Questa vicenda la porterà ad affrontare con forza anche Tahir: "Per una volta, nella tua vita, dovrai farti da parte. Mi hai sempre spiegato di non intromettermi, ma adesso lasciami fare".