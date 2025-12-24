Nelle prossime puntate di Io sono Farah, una telefonata dall’Iran cambierà tutto. L’avvocato incaricato da Tahir riuscirà a rintracciare la famiglia del padre di Kerim, ma rivelerà anche una verità inattesa: l’uomo che tutti credevano morto è in realtà ancora vivo. Una scoperta destinata a sconvolgere Tahir e a mettere in discussione il racconto di Farah.

Tahir cerca un nuovo donatore per salvare Kerim

Dopo Farah, anche Tahir resterà profondamente colpito dall’incidente che ha causato la morte dell’uomo che avrebbe dovuto donare il proprio midollo osseo per salvare la vita del bambino.

Capirà che la vita di Kerim è in bilico, così si darà subito da fare per trovare un nuovo donatore. Individuare il primo non è stato affatto facile, per questo penserà che l’unica ancora di salvezza possa trovarsi tra i familiari di Kerim.

Non potrà cercare tra i familiari di Farah, visto che sono tutti morti, per questo penserà di fare delle ricerche nella famiglia del padre di Kerim. Lo dirà alla ragazza, ma lei sarà chiara: "Non se ne parla".

Tahir prosegue la ricerca di un donatore per Kerim

Tahir non dirà nulla di più per non farla arrabbiare, vista la delicata situazione che sta vivendo, ma non vorrà abbandonare la ricerca del donatore compatibile per Kerim. Farah è iraniana, così come il padre del piccolo, che Tahir crederà morto.

Tahir telefonerà al suo avvocato, che a quanto pare conosce molto bene quel territorio, e gli chiederà di fare le valigie e di partire subito in Iran per scoprire se, dalla parte del padre di Kerim, c'è un familiare per verificare l'eventuale compatibilità.

L'avvocato abbandonerà le sue faccende e partirà per l’Iran, pronto a portare a termine la sua missione.

Una telefonata cambia la situazione di Kerim

Passeranno giorni e, finalmente, Tahir riceverà la telefonata dell’avvocato. L’uomo gli dirà che ci sono buone notizie per il bambino, ma non per Farah. La linea, però, cadrà improvvisamente e Tahir resterà in sospeso: che cosa avrà voluto dire l’avvocato con quelle parole. Sarà in attesa per una sua nuova telefonata, che dopo qualche istante arriverà.

"Tahir, ho buone notizie per Kerim, sono riuscito a trovare la famiglia del padre", dirà l'avvocato. "Bene, questa è una bellissima notizia", dirà Tahir, ma l'avvocato spegnerà l'entusiasmo: "Sì, ma c'è anche dell'altro".

"Tu mi avevi detto che il padre del bambino è morto, ma non è affatto così: il padre di Kerim è vivo", concluderà l'avvocato, sconvolgendo Tahir, perché Farah gli ha raccontato di aver ucciso il padre del figlio, Benham, ed è proprio per questo motivo che è fuggita dall’Iran. Quale verità si nasconderà dietro questa vicenda?