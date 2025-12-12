La soap Io sono Farah con Demet Özdemir e Engin Akyürek è tornata su Canale 5. Nei prossimi episodi, Farah convolerà a nozze con Tahir, per non tornare in Iran insieme al figlio Kerim, affetto da una rara e grave malattia.

Ali Galip ordina a Tahir di uccidere Mehmet

Ali Galip e Vera convinceranno Farah a sposare Tahir per farle ottenere la cittadinanza turca, che vorrà riconoscere Kerim come suo figlio. Purtroppo, proprio quando Farah e Tahir saranno in procinto di firmare i documenti, degli uomini faranno fuoco nel giardino degli Akinci su ordine di Orhan.

Dopo che salteranno le nozze di Tahir, Ali Galip gli dirà di uccidere Mehmet. Tuttavia, Tahir rinuncerà a sbarazzarsi del commissario capo, il quale intanto verrà sospeso dal servizio per aver accusato Kaan per l’assassinio di Alperen con delle prove poco concrete.

Mehmet si scontra con Tahir, il trapianto di midollo osseo di Kerim sempre più vicino

Convinta che Tahir abbia fatto fuori Mehmet, Farah gli farà presente di non voler più diventare la moglie di un mafioso. La ragazza farà un passo indietro, appena Tahir le dirà di non essersi macchiato le mani di sangue proprio per il bene di suo figlio. Il giorno seguente, Tahir organizzerà il suo matrimonio con Farah e consentirà al piccolo Kerim di assistere all’evento dalla sua stanza sterilizzata.

A quel punto, Farah e Tahir si sposeranno, ma Vera e Ali Galip apprenderanno della loro unione soltanto dopo. In seguito, Mehmet si scaglierà contro Tahir, appena l'avvocata Bade gli dirà che Ali Galip gli ha ordinato di liberarsi di lui. Per concludere, Farah apprenderà dai medici che il trapianto di midollo osseo in grado di salvare la vita a suo figlio Kerim è fissato tra due giorni, invece Tahir e Mehmet si scontreranno.

Riepilogo: Farah ha ferito gravemente Bekir

Mentre Farah si trovava alla villa Akinci per accettare l’aiuto economico della signora Vera per le cure del figlio Kerim, Kaan è stato arrestato per l'omicidio del defunto poliziotto sotto copertura Alperen. Su consiglio di Tahir, Farah si è data alla fuga, ma purtroppo è stata presa in ostaggio da Bekir.

Tuttavia, la giovane è riuscita a difendersi e a ferire gravemente Bekir. Intanto, dopo essersi accordato con Mehmet per tenere Farah fuori dall’indagine di omicidio di Alperen e per non farle rilasciare alcuna testimonianza, Tahir ha messo piede a casa Akinci. A quel punto, il criminale ha trovato Farah in stato confusionale e Bekir ancora vivo. Non appena si è ripresa, Farah ha ammesso a Tahir di aver accoltellato il nipote di Ali Galip per aver tentato di ucciderla, dopodiché si sono rifugiati in un luogo sicuro.