Io sono Farah, la trama: dalla fuga dall’Iran alla speranza per Kerim

La trama principale di Io sono Farah è già nota: Farah è scappata dall’Iran dopo aver ucciso il padre di suo figlio, Behnam. In Turchia è arrivata con un solo obiettivo: trovare una cura per la malattia rara di Kerim.

Nel suo cammino ha trovato Tahir, che l'ha sposata per permetterle di ottenere la cittadinanza turca. A un certo punto, la situazione sembrava finalmente favorevole, perché è arrivata una buona notizia anche per Kerim: c'è un donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo.

Una buona notizia dopo tante difficoltà. Tuttavia, la sfortuna si è accanita contro di loro: il donatore è morto al suo arrivo a Istanbul, investito da un’auto.

Nuovi sospetti sull’incidente e la scoperta sul passato di Behnam

A nessuno è sembrata una coincidenza e Farah ne ha avuto anche la conferma, visto che Mehmet le ha detto che l'incidente è opera della mente malata di Ali Galip. Mentre Farah dovrà portare questo peso sul cuore per evitare che Tahir possa mettersi nei guai, quest'ultimo manderà l'avvocato in Iran per scoprire se Kerim ha qualche parente dalla parte del padre che possa essere compatibile per donargli il midollo osseo.

Le notizie che arriveranno saranno belle a tratti: i parenti ci sono, ma l'avvocato ha scoperto che Behnam non è morto. L'uomo ha una moglie e anche due bambine, e queste ultime potrebbero essere compatibili con Kerim.

Behnam arriva a Istanbul e affronta Farah nel giorno del visto

Tuttavia, Behnam scoprirà che Tahir sta indagando sulla sua vita e la cosa non gli piacerà per niente. In più, anche Ali Galip lo contatterà per vendicarsi di Tahir e Farah, buttando benzina sul fuoco e dicendogli che Farah ha avuto un figlio da lui, cosa che la ragazza non gli ha mai detto.

Tutte queste novità spingeranno Behnam ad arrivare a Istanbul, in un giorno che per Farah sarà molto speciale: riceverà una telefonata dall'ambasciata francese in Turchia, che le dirà che il visto per il trasferimento è pronto.

Quando tornerà a casa, però, troverà una brutta sorpresa: la ragazza che si prende cura di Kerim sarà in lacrime e davanti alla cameretta del piccolo ci sarà Behnam, tornato in Turchia per riprendersi la donna e il figlio.