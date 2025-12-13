Cambio programmazione per Io sono Farah nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 22 dicembre 2025.

L'appuntamento con la soap opera è confermato nella fascia del daytime seppur con delle modifiche dovute allo stop di Uomini e donne e Amici 25.

Gli spettatori delle vicende di Farah potranno assistere alla messa in onda di puntate più lunghe, che serviranno a far appassionare maggiormente gli spettatori alle vicende dei vari protagonisti.

Mediaset cambia la programmazione di Io sono Farah dal 22 dicembre 2025

Il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche a partire dal prossimo 22 dicembre, giorno in cui si assisterà allo stop di Uomini e donne e del daytime feriale di Amici.

Le trasmissioni di Maria De Filippi, come di consueto, si fermeranno per la sosta natalizia per poi riprendere la regolare programmazione a partire dal 7 gennaio.

Nel frattempo, però, Mediaset ha scelto di non puntare sulla messa in onda dei classici film natalizi che un tempo riempivano il palinsesto della rete ammiraglia da metà dicembre, bensì trasmettendo le soap turche che tutti i giorni già appassionano gli spettatori.

Puntate più lunghe per Io sono Farah nel daytime natalizio di Canale 5

Alle 14:10 è confermato l'appuntamento con Forbidden Fruit in prima visione assoluta e poi, a seguire alle 14:45 ci saranno delle puntate speciali di Io sono Farah.

La serie turca con protagonista Demet Ozdemir sarà in onda in versione extra-large, dato che coprirà la fascia oraria del pomeriggio fino alle 16:25 circa.

A seguire poi, spazio al primo episodio del giorno de La forza di una donna in prima visione assoluta e subito dopo Dentro la notizia, in programma dalle 16:45, andrà in onda il secondo episodio della giornata fino alle 18.45.

Ascolti sempre bassi per Io sono Farah in prime time

In attesa di questa nuova programmazione speciale durante il periodo delle feste natalizie, l'appuntamento con Io sono Farah continua a far fatica negli ascolti, soprattutto nella fascia serale del venerdì, dove da due settimane ha preso il posto di Tradimento.

La seconda puntata trasmessa venerdì 12 dicembre su Canale 5 ha registrato un ascolto netto di soli 1,6 milioni di spettatori pari al 12% di share.

Un dato decisamente basso per la prima serata della rete ammiraglia del Biscione, ampiamente superata nella stessa fascia oraria dall'appuntamento con The Voice Senior condotto da Antonella Clerici, che su Rai 1 ha registrato un ascolto di oltre 3,3 milioni di appassionati, arrivando a toccare il 23% di share con punte del 29%.