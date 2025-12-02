Venerdì 5 dicembre in prima serata su Canale 5 tornano gli episodi inediti della soap Tv Io sono Farah: la protagonista si convincerà che per evitare di essere rimpatriata dovrà per forza di cose collaborare con la polizia riguardo all'omicidio di cui è stata involontariamente testimone. Ma alla fine il procuratore la riterrà una testimone inattendibile e non accetterà la sua deposizione.

Farah vuole collaborare con la polizia per non essere rimpatriata

La nuova stagione di Io sono Farah riprende dal momento in cui la protagonista scoprirà che l'Iran ha richiesto il suo rimpatrio immediato e che l'unica sua salvezza sarebbe quella di tornare a collaborare con la polizia.

La donna nel frattempo, deciderà di trasferirsi a vivere nell'appartamento di Tahir, il quale avrà predisposto tutto per le esigenze di Kerim. Tahir scoprirà che Farah ha intenzione di collaborare con la polizia e la metterà con le spalle al muro. Lei cercherà di negare ma alla fine confesserà di essere costretta a collaborare con Mehmet per evitare di essere rimpatriata in Iran. Tahir a questo punto, la inviterà ad andarsene.

Il procuratore non accetta la deposizione di Farah: è inattendibile

Vera e Bade cercheranno di persuadere Kaan a trasferirsi all’estero, ma lui rifiuterà. Vera parlerà con Farah per convincerla a mantenere il silenzio e la ragazza sarà sempre più confusa sul da farsi. Mentre si troverà a vagare per strada, Farah verrà raggiunta da Tahir, il quale le chiederà di salire in auto con lui.

L'uomo cercherà di proteggerla e le proporrà di fuggire ma lei rifiuterà visto che la sua priorità sarà quella di assicurare le cure al figlio malato. Per questo, Farah deciderà che la soluzione migliore sia quella di tornare a cooperare con la polizia.

Quando il procuratore scoprirà che la donna è una clandestina e con un figlio malato, la riterrà una testimone inattendibile, anche perché verrà alla luce che le cure di Kerim sono pagate dalla famiglia Akinci. Per tutti questi motivi il procuratore non accoglierà la sua deposizione e Farah sarà disperata, tenendo di essere rimpatriata. Ali Galip intanto, scoprirà di aver perso uno dei suoi carichi e comincerà a sospettare del coinvolgimento di Tahir.

Cosa è successo nella prima stagione di Io sono Farah

La protagonista Farah (Demet Ozdemir) è una madre disposta a tutto pur di salvare il figlio malato Kerim. La donna si trova in Turchia clandestinamente e, ad un certo punto, si trova involontariamente testimone di un omicidio. Farah, da quel momento, vive nel terrore ma trova un alleato inaspettato in Tahir, uomo di fiducia del boss Ali Galip, che stringe un legame anche con il piccolo Kerim. Il commissario Mehmet cerca di convincere Farah a testimoniare, ma inizialmente lei rifiuta, salvo poi cambiare idea.