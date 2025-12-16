Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Tahir ed Ersadi fingeranno di avere una storia d'amore per scacciare i dubbi degli assistenti sociali. Durante un litigio, il criminale finirà per baciare appassionatamente la dottoressa iraniana dopo averle confessato tutto il suo amore.

Tahir dice a Mehmet che Alperen era in combutta con Ali Galip

Tahir sposerà Farah per farle ottenere la cittadinanza turca e non essere rimpatriata in Iran. La dottoressa, a questo punto, penserà alla salute di suo figlio Kerim in procinto di sottoporsi a un trapianto di midollo osseo.

Vera aiuterà la protagonista a trovare un donatore compatibile con il bambino.

Nel frattempo, Tahir svelerà a Mehmet che Alperen era in combutta con Ali Galip. Il commissario arrabbiato organizzerà un piano per rovinare la felicità del criminale. L'uomo di legge farà in modo che Tahir incontri un suo vecchio nemico nei corridoi dell'ospedale. I due daranno una vita a una violenta colluttazione dove partirà uno sparo che colpirà Kerim.

Tahir bacia appassionatamente Farah

Farah accuserà il novello sposo di negligenza per aver messo a repentaglio la vita del figlio per i suoi loschi affari. Tali parole feriranno profondamente Tahir e renderanno la loro convivenza più difficile del previsto.

Intanto gli assistenti sociali inizieranno a credere che la dottoressa iraniana si sia sposata con Tahir solo per ottenere la cittadinanza turca.

Bade interverrà nella situazione, consigliando a Ersadi di trasferirsi a casa del marito che accetterà volentieri tale eventualità. La protagonista e Tahir fingeranno di amarsi per allontanare i dubbi degli assistenti sociali.

Al termine di un ennesimo litigio con la moglie, il criminale scapperà dal locale che ha appena aperto. Il comportamento non piacerà a Farah, la quale lo raggiungerà in cerca di una spiegazione. Tahir bacerà appassionatamente Ersadi dopo averle confessato di provare dei sentimenti per lei. Entrambi appariranno felici per il bacio che coinciderà con l'imminente trapianto di Kerim.

Alip Galip ha voluto che Ersadi sposasse Tahir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a dicembre su Canale 5, Ali Galip e Vera hanno convinto Ersadi a sposare Tahir per accelerare le procedure per ottenere la cittadinanza turca.

Il criminale ha accettato di riconoscere Kerim come suo figlio. Allo stesso tempo, Ali Galip ha ordinato a Tahir di porre fine alla vita di Mehmet poiché le sue indagini potrebbero mettere in pericolo gli affari.

Farah, invece, ha confidato al commissariato quello che era accaduto la notte in cui è morto Alperen. Mehmet ha scoperto che il suo collega era stato ucciso da un altro proiettile e non dall'arma di Kaan.