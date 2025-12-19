Il piccolo Kerim sarà colpito da un proiettile in ospedale nella puntata di Io sono Farah di lunedì 22 dicembre 2025: sua madre sarà terrorizzata nel vederlo cadere.

Tahir avrà uno scontro in ospedale con Sadullah che prenderà l'arma e farà fuoco. In quel momento nel corridoio arriverà Kerim che sarà colpito, ma fortunatamente la sua tuta lo salverà. Il bambino se la caverà con un grosso spavento, ma Farah intimerà a Tahir di stare lontana da lei e suo figlio.

Grande speranza a Io sono Farah: ci sarà un donatore per Kerim

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che arriverà un momento molto atteso dal piccolo Kerim e sua madre.

Finalmente ci sarà un donatore disponibile e per il bambino si spalancheranno le porte della speranza di una vita normale. Farah preparerà suo figlio per l'ultimo controllo in ospedale e ad accompagnarla in questo momento importante sarà Tahir. Mentre i due coniugi aspetteranno in corridoio, Tahir si lascerà andare ai ricordi con Farah e le confiderà le tante aggressioni subite in carcere quando aveva appena dieci anni. L'uomo spiegherà che un gruppo di detenuti più grandi si era accanito su di lui e non gli dava tregua. Il racconto di Tahir toccherà molto Farah che non potrà trattenere le lacrime nel sentire quanto ha sofferto in passato. La donna abbraccerà suo marito e comprenderà il motivo della sua ribellione in carcere nei confronti del detenuto che lo faceva soffrire di più: Sadullah Kara.

Durante questo toccante dialogo, all'improvviso arriverà Mehmet, accompagnato da un paio di poliziotti e affiancato proprio da Sadullah, l'uomo che ha cambiato per sempre la vita di Tahir. Il detenuto provocherà il marito di Farah, con gli stessi insulti che lo ferivano da bambino e Tahir perderà il controllo.

Il passato doloroso di Tahir commuoverà Farah

Nella puntata di Io sono Farah di lunedì 22 dicembre, il passato tornerà dolorosamente a bussare alle porte di Tahir. Dopo aver visto Sadullah in ospedale, il protagonista non resisterà e si scaglierà contro di lui, proprio come voleva Mehmet. Tahir sarà sul punto di strangolarlo mentre Farah implorerà suo marito di fermarsi e il commissario non muoverà un dito.

Tahir si allontanerà da Sadullah solo per amore di Farah, ma il detenuto a quel punto prenderà l'arma e sparerà un colpo che farà cadere il piccolo Kerim, appena arrivato in corridoio. Terrorizzata, Farah correrà dal suo bambino che fortunatamente riaprirà gli occhi poco dopo e se la caverà con una lieve ferita e uno spavento. L'episodio, però, farà infuriare Farah che intimerà a Tahir di stare lontano dalla sua vita e quella del bambino.

Chi è Sadullah e perché Mehmet lo porta in ospedale?

Sadullah era nel dossier che riguardava Tahir come una sua vittima: dopo tante sevizie, Lekesiz si è ribellato e ha sfregiato per sempre il viso del suo aguzzino. Mehmet ha consegnato quel dossier a Farah per farle cambiare idea su suo marito, ma lei ha comunque deciso di restare con lui.

Mehmet ha portato Sadullah in ospedale per provocare la rabbia di Tahir e allontanarlo in questo modo da sua moglie. Quello che i protagonisti ancora non sanno è che Tahir e Mehmet sono fratelli, separati quando i loro genitori sono morti in una sparatoria scatenata da Ali Galilp.