Emerge tutta la verità sulla morte di Alp nella puntata di Io sono Farah di lunedì 22 dicembre: a sparare contro il poliziotto è stato Ilyas, il braccio destro di cui Mehmet si fida ciecamente.

Le anticipazioni rivelano che Mehmet lascerà il caso e questo preoccuperà molto Ilyas, che temerà di pagare per il suo crimine. Nel frattempo, Gonul e Kaan avranno un confronto che terminerà con una decisione inaspettata per la ragazza: sposerà Akinci anche se non lo ama come pensava.

La verità a Io sono Farah: Mehmet lascerà il caso di Alp

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet verrà a sapere da Tahir che il suo amico poliziotto in realtà era d'accordo con gli Akinci.

Per il commissario sarà un duro colpo, perché considerava Alp come un fratello e deciderà di lasciare le indagini sulla sua morte. Con una scatola in cui raccoglierà tutto il suo lavoro, Mehmet andrà dal suo superiore dicendogli che lascia tutto nelle sue mani e in quelle dei colleghi. Successivamente, chiederà a Ilyas, il suo braccio destro, di scoprire chi ha premuto il grilletto contro Alp. Attraverso un flashback si vedrà come sono andate davvero le cose quella sera. Emergerà che l'insospettabile Ilyas si è introdotto nel locale per aspettare il suo collega Alp e ucciderlo. Il vero assassino del giovane poliziotto è quindi il braccio destro di Mehmet che da quel momento in poi vivrà nel terrore di essere scoperto.

"Sono finito", dirà tra sé Ilyas che per settimane ha tenuto la situazione sotto controllo perché manipolava le ricostruzioni a suo piacimento con Mehmet che si fidava ciecamente di lui.

Gonul e Kaan verso le nozze dopo il chiarimento

Nella puntata di Io sono Farah di lunedì 22 dicembre, saranno protagonisti anche Gonul e Kaan, entrambi scappati da casa con l'intento di stare insieme. Il figlio di Akinci sarà disposto anche a ritirare la denuncia contro Mehmet pur di dimostrare il suo grande amore per Gonul. La ragazza, invece, andrà da Farah chiedendo il suo sostegno per le nozze, ma l'amica aiuterà la ragazza a ragionare. Farah spiegherà a Gonul che il suo potrebbe non essere vero amore ma solo rivalsa nei confronti dei suoi genitori.

La ragazza si infurierà ma poi capirà che Farah aveva ragione e quando incontrerà Kaan lo lascerà. Gonul spiegherà le sue ragioni al giovane Akinci che però non si lascerà convincere e insisterà con il matrimonio. "Io ti voglio sposare per amore, tu sposami per dare una lezione ai tuoi genitori, non mi importa", dirà Kaan. Gonul, questa volta, sembrerà convinta ad andare avanti.

Il primo incontro di Gonul e Kaan al funerale di Alp

Nelle puntate precedenti, Gonul e Kaan si sono conosciuti per caso, al funerale di Alp, il giovane poliziotto ucciso. La ragazza era lì perché tra Alp, lei e Mehmet c'era un forte legame affettivo, mentre Kaan era lì per senso di colpa. Il ragazzo, infatti, era convinto di aver ucciso Alp per sbaglio durante una discussione, ignaro che Ilyas fosse nascosto e pronto a sparare sfruttando l'occasione. Kaan si è presentato a Gonul come Emir e le ha nascosto le sue vere origini per paura di non essere accettato.