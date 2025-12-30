Farah e Tahir si lasceranno andare per la prima volta alla passione nelle puntate di Io sono Farah dal 5 al 9 gennaio: i due progetteranno di trasferirsi in Francia con il piccolo Kerim.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah parlerà a suo marito del desiderio di cambiare aria. Tahir penserà che la donna lo stia lasciando, ma quando lei gli chiederà di seguirla lui accetterà senza esitazione. Dopo una notte romantica trascorsa insieme, Tahir e Farah si scambieranno gli anelli.

Tahir pronto a una nuova vita a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet e Tahir uniranno le proprie forze per cercare un ex poliziotto coinvolto nell'attacco a Ali Galip.

Tahir avrà dalla sua il fatto che ne ha visto il volto, ma quando lo riconoscerà nell'archivio di Mehmet preferirà condividere questa informazione con i suoi. Nel frattempo, Farah scoprirà che Ali Galip ha eliminato la famiglia di Tahir quando era un neonato. La donna, dopo essersi nascosta sotto la scrivania, piazzerà un registratore nello studio di Ali Galip e fuggirà. Farah tornerà a casa e terrà per sé il grande segreto, ma scriverà un biglietto per Tahir chiedendogli di stare attento alla famiglia Akinci. La donna si riserverà di dargli quello scritto solo se lui non dovesse accettare di seguirla nel suo piano di trasferirsi all'estero. Quando Tahir tornerà a casa, Farah gli parlerà senza filtri, dichiarando i suoi sentimenti per lui senza paure.

La donna gli dirà anche che vuole vivere in Francia con suo figlio, tanto che Tahir penserà che lo stia lasciando. "Verresti con noi?" chiederà Farah all'uomo che la sorprenderà con un sì convinto. A quel punto, per i due si aprirà uno spiraglio di felicità e cadranno tutte le corazze che entrambi avevano costruito per difendersi dall'amore.

La corsa di Mehmet e Tahir e il tragico epilogo

Nelle puntate di Io sono Farah dal 5 al 9 gennaio, Tahir e Farah si lasceranno andare per la prima volta alla passione. Dopo aver trascorso la notte che entrambi sognavano, i due si scambieranno gli anelli e saranno pronti a vivere una nuova vita. Prima, però, Tahir dovrà assentarsi per qualche ora per sbrigare un lavoro lasciato in sospeso.

L'uomo si recherà a casa dell'ex poliziotto che nel frattempo i suoi collaboratori hanno rintracciato. Appena il ricercato uscirà di casa, Tahir lo inseguirà e scoprirà che anche Mehemet era sul posto. I due si daranno da fare per rincorrere l'ex poliziotto che, arrivato nel bosco e sentendosi incastrato, si toglierà la vita senza dire loro per chi lavora.

I sospetti di Mehmet e l'inaspettato aiuto di Tahir

Nelle puntate precedenti, in Mehmet si è fatto sempre più concreto il sospetto che ci sia un infiltrato nella polizia. L'uomo non immagina minimamente che si tratta proprio del suo braccio destro, Ilyas che ha già eliminato Alp e che informa puntualmente i suoi nemici. Mehmet ha preferito non rivelare quasi a nessuno i suoi dubbi, neanche al ragazzo che considera come un fratello.

Tahir si è accorto che qualcosa non va perché ha riconosciuto nel volto di un finto poliziotto lo stesso che era presente all'agguato della villa di Ali Galip. A remare contro il lavoro della polizia, quindi, non c'è solo Ilyas, ma anche il finto poliziotto e altri infiltrati. Tahir ha parlato a Mehmet dell'ex poliziotto, in modo da avere accesso agli archivi e arrivare alla sua identità.