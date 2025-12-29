Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir perderà completamente il controllo quando sorprenderà Farah e Bade in un incontro segreto con Mehmet: accecato dalla rabbia, l’uomo afferra il poliziotto alla gola e inizia a strangolarlo, ignorando le suppliche delle due donne. A fermarlo sarà Bade, costretta a usare il taser per bloccare Tahir e salvare Mehmet da una morte certa.

Farah e Bade alleate: Ali Galip scopre la microspia e reagisce

Farah e Bade diventeranno alleate quando emergerà, proprio grazie all’avvocata, che è stato Ali Galip a uccidere l’uomo che avrebbe dovuto donare il midollo osseo a Kerim.

Sarà Bade a cercare di proteggere Farah quando Ali Galip ritroverà la microspia nel suo ufficio. Il dispositivo sarà stato piazzato su richiesta di Mehmet, deciso a incastrare Ali Galip per i crimini commessi.

Ali Galip, però, non sarà disposto a perdere terreno. Capirà che Bade è dalla parte di Farah e deciderà di farla seguire, controllandone ogni movimento tramite una spia. Quando scoprirà che le due donne intendono raggiungere Mehmet per raccontargli che la microspia è stata scoperta, farà scattare l’agguato.

Bade in ospedale dopo l’agguato, Farah illesa

Farah e Bade finiranno in ospedale: la prima riporterà solo lievi escoriazioni, mentre la seconda sarà in fin di vita. Verrà portata d'urgenza in sala operatoria per una grave ferita all'addome, ma fortunatamente i medici riusciranno a salvarla.

Le due ragazze non riusciranno a parlare con Mehmet e saranno sempre all'erta, anche se dovranno mettere la cosa leggermente in secondo piano perché ci sarà il matrimonio tra Gonul e Kaan. Quando tutti saranno a Villa Akinci, però, Farah e Bade vorranno allontanarsi un attimo per parlare con Mehmet, così allontaneranno Tahir, ma non riusciranno completamente nell'intento, perché Tahir le vedrà allontanarsi con un taxi e le seguirà.

Tahir scopre l’incontro segreto e affronta Mehmet

Quando Tahir si renderà conto che le due ragazze stanno incontrando Mehmet di nascosto, andrà su tutte le furie. Vorrà sapere il motivo del loro incontro, ma Mehmet gli dirà che è un segreto: "Non devi saperlo, perché sennò le ragazze sarebbero in pericolo".

A Tahir, però, questa cosa non basterà e capirà che è stata Farah a mettere la microspia nell'ufficio di Ali Galip. "Ti ha minacciato per farlo, vero?", chiederà Tahir, ma Farah negherà. Mehmet, però, capirà che Farah potrebbe passare dei guai negando, così dirà: "Sono stato io a chiederle di farlo, l'ho minacciata".

Tahir non ci vedrà più dalla rabbia e strozzerà Mehmet. Le due ragazze proveranno a staccarlo, ma non ci riusciranno e Mehmet sarà sul punto di soffocare. Bade non troverà altra soluzione, così userà il suo taser per bloccare Tahir, che perderà i sensi e cadrà a terra.