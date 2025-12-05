Nell'appuntamento di Io sono Farah in onda venerdì 12 dicembre, in prima serata su Canale 5, Tahir proporrà a Farah di sposarlo per permetterle di ottenere la cittadinanza turca. Nel frattempo, Kaan verrà arrestato e Ali Galip sospetterà che sia stata Farah a denunciarlo per l'omicidio di Alperen.

Tahir chiede a Farah di sposarlo per evitare il rimpatrio

Vera (Senan Kara) vorrà aiutare Farah (Demet Ozdemir) per ottenere la cittadinanza, a patto che lei non testimoni contro il figlio Kaan per l'omicidio di Alperen. Farah accetterà l'aiuto, visto che non avrà intenzione di essere rimpatriata proprio ora che ha trovato un donatore di midollo osseo per il piccolo Kerim.

Vera riuscirà a convincere il marito Ali Galip a non ostacolare Farah, facendosi promettere che nessuno le farà del male. Tahir, che ascolterà la conversazione, cercherà di convincere Farah a non fidarsi della promessa di Ali Galip e, in alternativa, le proporrà di sposarlo, così da ottenere la cittadinanza turca ed evitare il rimpatrio in Iran. Ovviamente, la proposta giungerà come un fulmine a ciel sereno e Farah inizierà a discutere con Tahir. La madre del piccolo Kerim accetterà di sposare Tahir per evitare di essere rimpatriata?

Kaan viene arrestato: anticipazioni 12 dicembre

Mentre Tahir e Farah continueranno a discutere, la polizia giungerà a casa di Ali Galip per arrestare Kaan. Inizialmente, Tahir dirà a Farah che il giovane è stato arrestato a causa di una rissa in cui è rimasto coinvolto, ma il giovane ben presto scoprirà che il motivo è un altro e che Tahir potrebbe essere coinvolto nella faccenda.

Per questo lo affronterà. In realtà, Mehmet ha ordinato l'arresto di Kaan, dopo aver scoperto che è lui il misterioso fidanzato della sorella Gonul. Il poliziotto farà controllare le celle a cui si è agganciato il telefono del giovane il giorno dell'omicidio di Alperen e così scoprirà che il ragazzo si trovava nei pressi del luogo del delitto. Sempre più convinto della sua colpevolezza, Mehmet ordinerà l'arresto di Kaan, nonostante non abbia in mano prove schiaccianti contro di lui. Ali Galip, invece, sospetterà che sia stata Farah a denunciare il figlio alla polizia.

Io sono Farah, cosa è successo nelle puntate precedenti

Farah è una giovane madre disposta a tutto pur di assicurare le cure al figlio malato Kerim.

Entrata clandestinamente in Turchia, è stata testimone involontaria dell'omicidio di Alperen, un poliziotto sotto copertura ucciso nel locale in cui lei lavorava come donna delle pulizie. Mehmet, il poliziotto incaricato delle indagini, nonché vicino alla casa di Farah, ha scoperto che lei ha assistito all'omicidio e sta facendo di tutto pur di costringerla a testimoniare contro Kaan, arrivando persino a denunciarla all'immigrazione.