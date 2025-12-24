Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda in daytime e in prime time su Canale 5, Bade rivelerà a Mehmet che il donatore di midollo destinato a Kerim è morto per ordine di suo zio Ali Galip. La confessione arriva dopo i sospetti sull’incidente e mette nero su bianco una responsabilità precisa, confermata dalle ammissioni di Bekir, aprendo la strada a un’indagine formale.

Il donatore di Kerim muore in un incidente sospetto

Colui che avrebbe dovuto donare il midollo osseo a Kerim morirà e non sarà un caso. Ali Galip vorrà vendicarsi di Tahir per la pistola consegnata alla polizia per l'omicidio di Alperen, solo che a fare le spese di tutto ciò sarà il bambino.

Ali Galip darà tutto in mano a Bekir e avrà piena fiducia in lui, ma con qualche riserva, perché temerà che possa tirarsi indietro e non portare a termine il suo piano. Ali Galip ci vedrà giusto, perché Bekir non riuscirà a sbarazzarsi dell'uomo e così arriverà un altro complice dello zio che ucciderà il donatore. Ali Galip darà degli ordini ben precisi: dopo l'omicidio, l'auto dovrà sparire. Solo che qualcuno scoprirà ciò che sta accadendo.

Mehmet indaga sull’incidente che ha coinvolto il donatore

Mehmet inizierà a indagare sull'incidente, pensando che non sia affatto una coincidenza, anche perché l'auto del pirata della strada verrà ritrovata in un'autodemolizione, pronta per essere demolita.

Mehmet ne parlerà con Bade, in un loro momento di intimità, dicendole a chiare lettere di sospettare che dietro l’incidente ci sia la mano dello zio.

Bade non gli darà ragione, ma quando tornerà a casa inizieranno a emergere i primi dubbi. Bekir, per esempio, sembrerà stranamente interessato alla salute di Kerim, cosa che farà sospettare Bade. Anche lo zio lo rimprovererà per essersi esposto così tanto sull'argomento.

Bekir confessa il suo coinvolgimento nella morte del donatore

Alla fine, Bade riuscirà a estorcere a Bekir la verità e a fargli confessare che è coinvolto nella morte del donatore. Bekir le spiegherà come sono andate le cose, raccontandole i dettagli dell'ordine che gli è stato dato e di come si sia tirato indietro, mentre lo zio è riuscito lo stesso a portare a termine il suo piano.

Le chiederà di non rivelare nulla a nessuno, ma più tardi, complice anche qualche bicchiere di troppo, Bade rivelerà tutta la verità a Mehmet.

Avranno un incontro furtivo in auto. Lui penserà che lei abbia voluto incontrarlo perché, qualche giorno prima, le ha dichiarato i suoi sentimenti, ma non sarà affatto per quello. "Avevi ragione tu, il donatore è morto per ordine di mio zio", dirà Bade. La cosa inquieterà Mehmet, ma non lo lascerà affatto sorpreso.