Orhan sta mentendo a tutti ed è complice di Ali Galip: è quando emergerà nelle puntate di Io sono Farah dal 5 al 9 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che il traditore che Mehmet sta cercando è proprio suo padre. Orhan finge di essere nemico di Ali Galip da anni, ma in realtà lo sostiene sin da quando lavorava in polizia.

Niente è come sembra a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che emergeranno sempre più segreti per Ali Galip e il suo presunto rivale, Orhan. Il padre adottivo di Mehmet e commissario capo in pensione, infatti, dimostrerà di non essere affatto quello che tutti pensano.

Tutto avrà inizio quando inizierà ad essere chiaro che all'interno della polizia c'è un infiltrato e forse più di uno. Mehemet non potrà ignorare gli avvertimenti di Tahir che dopo avergli detto che Alp era passato dalla loro parte, gli spiegherà anche che probabilmente qualcun altro appoggia gli Akinci. Mehmet, infatti, si accorgerà che ogni volta che si trova ad un passo dal realizzare un'operazione importate, puntualmente va in fumo. L'uomo non si fiderà più di nessuno e penserà che chiunque potrebbe essere la spia. Mehmet convocherà nel suo ufficio Orhan, il suo padre adottivo, e solo a lui spiegherà i suoi sospetti chiedendo il suo aiuto. L'uomo non immaginerà neanche di aver di fronte il suo più grande nemico.

Nelle prossime puntate di Io sono Farah emergerà, infatti, che Orhan ha una doppia vita da molti anni, sin da quando era in servizio, ed è il complice numero uno di Ali Galip Akinci che ufficialmente è considerato il suo più grande nemico.

Lo strano rapporto tra Orhan e Ali Galip: nemici amici

Nelle puntate di Io sono Farah dal 5 al 9 dicembre, sarà sempre più chiaro che Orhan è il vero traditore. L'uomo, infatti, continuerà apparentemente a litigare con Ali Galip per le ruggini del passato che riguardano Vera, ma in realtà i due saranno complici. Orhan e Akinci si incontreranno puntualmente di nascosto e si scambieranno preziose informazioni. Emergerà che c'è proprio Orhan a capo di Ilyas, il collega di Mehmet che fa il doppio gioco.

Non sarà possibile per nessuno arrivare a Orhan perché lui ufficialmente odia Ali Galip sin dalla gioventù, quando il boss le ha portato via Vera, la donna che entrambi amavano. L'amicizia e la strana complicità tra Orhan e Ali Galip, tuttavia, non è affatto trasparente: i due, infatti, continuano ad amare la stessa donna e Vera ha già tradito suo marito con il suo complice.

Ilyas ha sulla coscienza Alp

Nelle scorse puntate di Io sono Farah è emerso che Ilyas, il giovane collega di Mehmet, è il vero assassino di Alp. Per il momento il ragazzo è ancora impunito, anche perché a coprigli le spalle ha un uomo molto influente e di cui tutti si fidano: Orhan. Conosciuto come un uomo mite e giusto, l'ex commissario capo nasconde un lato oscuro e cattivo e ha molte morti sulla coscienza. Ali Galip, per il momento, è in una botte di ferro: sa che sfuggirà sempre a Mehmet perché ha degli alleati molto forti all'interno della polizia.