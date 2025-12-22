Le trame delle nuove puntate di Io sono Farah, in onda da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio 2026 in prima visione su Canale 5, rivelano che la dottoressa Ersadi resterà vittima di un’aggressione poco prima di partecipare a un picnic con suo figlio e Gonul. Nel frattempo, Mehmet e Tahir uniranno le forze per rintracciare l’uomo che ha fermato l’auto di Ali Galip.

Farah viene aggredita

Farah, Kerim e Gonul, insieme a Vera e Perihan, decideranno di organizzare un picnic. Tuttavia, poco prima dell’incontro, la protagonista andrà incontro a una brutta sorpresa: verrà aggredita da un malintenzionato.

Qualche ora dopo, Farah incontrerà Bade e, complice qualche bicchierino di troppo, tra le due nascerà un confronto sincero fatto di confessioni a cuore aperto. In questa circostanza, Ersadi racconterà alcuni momenti del suo passato con Tahir, mentre Bade sarà sul punto di rivelarle l’identità dell’assassino del donatore di midollo osseo di Kerim. La donna, però, verrà interrotta dall’arrivo improvviso di Bekir, che le impedirà di parlare.

Nel frattempo, Farah riuscirà a convincere Tahir a non vendicare Kerim. La donna temerà che, se qualcosa dovesse andare storto, il bambino possa crescere senza di lui e non vorrà correre questo rischio.

Cihan perde la vita davanti a Mehmet e Tahir

Le anticipazioni rivelano che Mehmet e Tahir uniranno le forze per rintracciare l’uomo che ha bloccato la vettura di Ali Galip.

Le ricerche si concentreranno su un gruppo di ex agenti delle forze dell’ordine, licenziati in passato per casi di corruzione o reati simili. In questa circostanza, il criminale fornirà ai suoi complici informazioni su un individuo che ha riconosciuto consultando alcuni documenti delle forze dell’ordine, senza però condividere nulla con Mehmet. Seguendo queste tracce, i due riusciranno a risalire a Cihan. Messo alle strette e senza via di fuga, Cihan compirà un gesto estremo, togliendosi la vita sotto gli occhi di Mehmet e Tahir. Dopo l’accaduto, Tahir consegnerà il telefono della vittima al commissariato, chiedendo però che non venga inserito tra le prove ufficiali.

Ersadi ha cercato di convincere Vera a chiedere ad Ali Galip di annullare l'ordine di uccidere Mehmet

Nelle ultime puntate di Io sono Farah, andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Mehmet ha scoperto di essere stato sospeso dal servizio e di dover affrontare un procedimento disciplinare a suo carico. Nel frattempo, la dottoressa Ersadi ha cercato di convincere Vera a chiedere ad Ali Galip di annullare l’ordine impartito a Tahir di uccidere Mehmet. Bade ha informato immediatamente il commissario, che ha deciso di affrontare Ali Galip indossando un giubbotto antiproiettile. Il confronto ha profondamente scosso Tahir che, agitato dalla situazione, ha avuto un duro litigio con la moglie. La donna ha poi deciso di andarsene, iniziando a cercare una nuova casa dove vivere insieme a Kerim.

Mehmet, invece, ha chiesto di visionare tutti i fascicoli legati al passato criminale di Ali Galip, con l’intenzione di usarli per distruggerlo. Nel finale, Gonul (Derya Pınar Ak) e Kaan sono diventati marito e moglie in gran segreto, all’insaputa di tutti.