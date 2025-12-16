Negli episodi della soap turca Io sono Farah in programmazione su Canale 5 da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre 2025, la protagonista principale Farah (Demet Özdemir) apprenderà del decesso del donatore di midollo compatibile per suo figlio Kerim (Rastin Paknahad), affetto da una grave malattia.

Gonul e Kaan si vogliono sposare in segreto, Mehmet mette fine alle indagini sull’omicidio di Alperen

Tahir (Engin Akyürek) organizzerà un incontro tra Gonul (Derya Pınar Ak) e Kaan (Oktay Çubuk), appena Farah gli dirà che i due giovani sono intenzionati a sposarsi in segreto all’insaputa delle rispettive famiglie.

Nel contempo, il commissario capo Mehmet (Fırat Tanış) smetterà di indagare sull'omicidio del poliziotto sotto copertura Alperen.

Tahir rassicura Farah

In seguito, Tahir si nasconderà in una casa abbandonata e sarà determinato a uccidere Sadullah. Sempre a proposito di Tahir, lui e il boss Ali Galip (Mustafa Avkıran) saranno consapevoli che è Mehmet colui che sta minando la stabilità della loro organizzazione criminale.

Spazio anche a Farah, la quale restituirà le chiavi alla signora Perihan (Lale Başar), dopo aver svuotato il vecchio appartamento. Per terminare, la ragazza rimarrà sconvolta, appena verrà a conoscenza dell’omicidio del donatore che avrebbe dovuto salvare la vita suo figlio Kerim.

A rassicurare Farah ci penserà Tahir, dicendole che presto scoprirà se si è trattato di un incidente.

Riepilogo: Tahir ha proposto a Farah di sposarlo

Nelle puntate precedenti, Farah ha fatto un passo indietro, proprio quando era in procinto di rilasciare una testimonianza sull’omicidio di Alperen davanti al procuratore. Nello specifico, la ragazza ha cambiato idea, appena Tahir le ha detto che è stato trovato un donatore di midollo compatibile per suo figlio Kerim. Tuttavia, Mehmet ha portato avanti le sue indagini, ma non è riuscito a far confessare a Farah ciò che ha visto la notte in cui Alperen è stato ucciso. Tahir invece ha fatto rimanere senza parole Farah, quando le ha proposto di diventare sua moglie [VIDEO]per garantirle sicurezza, ovvero per farle avviare le pratiche per richiedere la cittadinanza e sfuggire al ricatto e al potere della famiglia Akinci.

In seguito, Mehmet ha fatto arrestare Kaan, il figlio di Ali Galip, per l'omicidio di Alperen, ma il giovane è stato subito rilasciato, quando la presunta arma consegnata alla polizia con le sue impronte non si è rivelata essere quella che è stata usata per il delitto. Dopo aver fatto questa scoperta, l'ispettore Mehmet ha preteso subito delle spiegazioni da Tahir, il quale gli ha ribadito di avergli dato la pistola giusta.