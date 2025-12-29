Negli episodi della soap turca Io sono Farah in programmazione su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio 2026, la protagonista principale Farah Ersadi (Demet Özdemir) e l’avvocatessa Bade (Burcu Türün) verranno ferite mentre tenteranno di fuggire.

Bade affronta Mehmet, Tahir teme che sua moglie Farah voglia lasciarlo

Dopo aver fatto delle indagini insieme a Mehmet (Fırat Tanış) su un ex poliziotto coinvolto nel caso del boss Ali Galip (Mustafa Avkıran), di nascosto dal commissario, Tahir (Engin Akyürek) trasmetterà delle informazioni private ai suoi scagnozzi.

Ben presto, Bade affronterà Mehmet per aver infranto il loro patto di silenzio, rivelando a Farah che è stato Ali Galip a far uccidere il donatore di midollo osseo del piccolo Kerim (Rastin Paknahad).

Tahir comincerà ad avere il timore che Farah voglia mettere fine al loro matrimonio. Il criminale si sbaglierà di grosso, visto che la giovane gli confesserà il suo amore nel corso della loro prima notte insieme, dopodiché al mattino gli proporrà di andare a vivere in Francia con il figlio Kerim per ricominciare un’altra vita. L’obiettivo di Farah, sarà quello di impedire al marito Tahir di apprendere del coinvolgimento di Ali Galip con l’omicidio del donatore che era arrivato dalla Spagna per salvare la vita a suo figlio Kerim.

Ben presto, Cihan si toglierà la vita in presenza di Mehmet e Tahir, durante un inseguimento.

A proposito di quest’ultimo, in occasione del suo compleanno, Farah gli organizzerà una sorpresa.

Ali Galip trova una cimice nel suo ufficio, Farah e Bade finiscono in ospedale

Successivamente, Ali Galip sospetterà subito dello zampino di Farah, appena troverà una cimice nel suo ufficio. Poco dopo, quest'ultima sarà vittima di un agguato armato, mentre tenterà di fuggire con Bade. Appena verrà messo al corrente del terribile accaduto tramite una telefonata, Tahir si precipiterà di corsa in ospedale per accertarsi delle condizioni della moglie.

Per concludere, Farah avrà il timore che sia stato Ali Galip ad attentare alla sua vita.

Riepilogo: Farah ha accettato di collaborare con Mehmet

Di recente, Farah ha accettato di collaborare con il commissario Mehmet all’insaputa del marito Tahir, al quale ha preferito nascondere che il donatore di Kerim è morto su ordine di Ali Galip.

A quel punto, su richiesta di Mehmet, la ragazza si è introdotta nell’ufficio di Ali Galip per nascondere una microspia. Mentre si trovava a casa degli Akinci, ascoltando una conversazione della signora Vera (Senan Kara), Farah ha scoperto che i genitori di Tahir sono stati uccisi da Ali Galip trent’anni prima, ed è rimasta parecchio sconvolta.