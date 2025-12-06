Le trame delle puntate di Io sono Farah, in onda prossimamente in prima serata su Canale 5, raccontano che Ali Galip ordinerà a Tahir di porre fine alla vita di Mehmet per dimostrargli la sua fedeltà. Il criminale disobbedirà all'ordine del capo, dimostrando di essere cambiato grazie ai sentimenti che prova per Farah Ersadi (Demet Ozdemir).

Ali Galip chiede a Tahir di assassinare Mehmet

Farah e Tahir non riusciranno a diventare marito e moglie: durante la cerimonia, la villa verrà assaltata da un gruppo di uomini mandati da Orhan. Ali Galip vorrà uccidere Mehmet, reo di aver fatto arrestare il figlio Kaan per l'omicidio del poliziotto sotto copertura Alperen.

La pista risulterà sbagliata, mentre Mehmet scoprirà che Kaan potrebbe non aver commesso il crimine. Il pubblico assisterà a un flashback, con cui si scoprirà che Orhan aveva adottato Mehmet in seguito alla morte dei suoi genitori uccisi da Ali Galip. Quest'ultimo ordinerà a Tahir di assassinare l'uomo di legge per dimostrargli che può tornare a fidarsi di lui.

Tahir non riesce a premere il grilletto contro l'uomo di legge

Bade, intanto, inviterà Mehmet a cena per pregarlo di lasciar perdere le indagini contro Ali Galip, andando contro gli interessi della sua famiglia criminale. Tuttavia, l'uomo di legge giurerà all'avvocatessa che si fermerà solo quando vedrà l'assassino di Alperen tra le sbarre.

Mehmet verrà poi raggiunto da Tahir, armato di pistola per eseguire l'ordine di Ali Galip. Il criminale verrà sopraffatto dai rimorsi di coscienza, senza riuscire a premere il grilletto contro di lui. In questo frangente, il criminale capirà di essere cambiato grazie ai sentimenti che prova per Farah. Tahir vorrà sposarla per farle avere la cittadinanza turca, in modo che non venga rimpatriata con suo figlio bisognoso di cure.

Tahir ha detto a Farah di sapere della chiamata che ha fatto a Mehmet

Nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Farah ha dimostrato di non riuscire più a fidarsi di Mehmet, capendo che l'unico modo per evitare l'espatrio in Iran è quello di collaborare con la polizia.

Nel contempo, ha trovato ospitalità in un'abitazione ultramoderna trovata da Tahir. Quest'ultimo ha appreso che Yasemin ha detto alle forze dell'ordine che Farah era saltata dall'auto in corsa. Il criminale ha avuto un confronto con Farah per farle confessare la verità, trovandosi davanti a un muro. L'atteggiamento della donna ha fatto arrabbiare Tahir, il quale le ha confidato di sapere della chiamata che ha fatto a Mehmet.