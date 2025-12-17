Le trame delle puntate turche di Io sono Farah, in programma prossimamente su Canale 5, raccontano che Ali Galip ordinerà a suo nipote Bekir di uccidere il donatore di midollo osseo di Kerim. L'uomo vorrà vendicarsi di Tahir, reo di aver fatto arrestare Kaan, consegnando la pistola con cui avrebbe ucciso Alperen a Mehmet.

Ali Galip chiede a Bekir di uccidere il donatore di midollo osseo di Kerim

Ali Galip e Vera aiuteranno Farah a trovare un donatore compatibile di midollo osseo per Kerim e Jorge Ramirez accetterà di raggiungere la Turchia per salvare la vita al bambino.

La protagonista, intanto, si trasferirà a casa di Tahir per evitare che i servizi sociali scoprano che il suo matrimonio era stato celebrato solo per ottenere la cittadinanza turca. La dottoressa, a questo punto, spiegherà a Kerim che dopo l'operazione non userà più la tuta d'astronauta e potrà uscire all'aperto come tutti i bambini.

Nel frattempo, Ali Galip capirà che Tahir aveva fornito la pistola con la quale si augurava d'inchiodare Kaan per la morte di Alperen a Mehmet. L'uomo convocherà Bekir, ordinandogli di uccidere Jorge per punire il criminale che ha fatto arrestare Kaan. Lo scagnozzo accetterà di svolgere tale compito nonostante creda che sia ingiusto che lo zio se la prenda sul donatore di Kerim.

Il trapianto di midollo osseo di Kerim viene annullato

Bekir deciderà di tirarsi indietro e permetterà a Jorge di salire su un taxi verso la clinica. Il donatore verrà comunque investito da un complice di Ali Galip, trovando la morte a causa delle gravi ferite riportate nell'urto. Il trapianto di midollo osseo di Kerim quindi verrà annullato come desiderato da Ali Galip.

Tahir inizierà subito le indagini per scoprire cosa sia successo a Jorge. Il criminale incaricherà un suo complice di recarsi in Iran per capire se ci sono alcuni donatori compatibili tra i parenti di Kerim. Ben presto tale iniziativa si rivelerà molto rischiosa.

Orhan ha messo in guardia Mehmet su una possibile rappresaglia di Ali Galip

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a metà dicembre su Canale 5, la dottoressa iraniana è apparsa nervosa per l'imminente matrimonio. Tahir ha accompagnato la donna in un centro commerciale per comprare l'abito da sposa. L'uomo ha rassicurato la protagonista, dicendole che non avrebbe mai fatto niente che potesse turbarla.

Mehmet, invece, è stato sospeso dal suo lavoro in commissariato dopo l'episodio di violenza nei confronti di Kaan. Orhan, a questo punto, ha messo in guardia il figliastro, ipotizzando una possibile rappresaglia da parte di Ali Galip. L'uomo ha ordinato ai suoi scagnozzi di attaccare la tenuta di Tahir, in procinto di sposare Farah.