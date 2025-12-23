Nelle prossime puntate di Io sono Farah, la vicenda del donatore di midollo destinato a Kerim assumerà contorni sempre più chiari e inquietanti. Dopo il tragico incidente che ha impedito il trapianto, Bade inizierà a nutrire forti sospetti su Bekir, notando il suo nervosismo e l’eccessivo interesse per le condizioni del bambino. Convinta che l’uomo sappia più di quanto lasci intendere, lo affronterà direttamente nella sua stanza e lo accuserà di avere un ruolo nella sparizione del donatore.

Scontro tra Farah e Bekir dopo l’ordine di Ali Galip

Nelle puntate andate in onda di recente su Canale 5, Bekir ha provato a uccidere Farah.

Ali Galip credeva che fosse stata la ragazza a denunciare alla polizia Kaan per l'omicidio di Alperen, così ha chiesto al nipote di rapire Farah e di farle confessare che è stata lei a fare la denuncia. Farah non l'ha fatto e per questo si è mostrata ostile nei confronti di Bekir, al punto da puntargli un coltello.

Nel tentativo di difendersi, Farah l'ha ferito alla gamba. È finito d’urgenza in ospedale, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Tuttavia, i momenti bui tra i due non finiranno qui.

Sospetti sull’incidente del donatore di Kerim

La vita di Farah subirà l'ennesimo scossone quando colui che avrebbe dovuto donare il midollo a Kerim morirà investito da un'auto. Visti i nemici di Tahir, Farah penserà subito che l'incidente non sarà una semplice coincidenza.

La vicenda apparirà subito sospetta, soprattutto nella famiglia Akinci. Una mattina, durante la colazione, si parlerà dell’incidente e Bekir sembrerà molto interessato alla salute del bambino.

Non avrà tutti i torti, visto che l’uomo perderà la vita mentre si troverà in sua compagnia: Ali Galip gli aveva ordinato di non fargli raggiungere l'ospedale, ma Bekir, all’ultimo momento, si sentirà in colpa, così stava per mandare l’uomo in ospedale con un taxi, ma proprio in quell'istante è stato investito da un'auto: Ali Galip, pensando che il nipote non portasse a compimento il piano, ha chiesto a uno dei suoi uomini di uccidere il donatore.

Bade sospetta di Bekir e tenta di farlo parlare

La verità non emergerà subito, ma Bade inizierà a intuire qualcosa di strano nell'atteggiamento di Bekir, così lo raggiungerà nella sua stanza e gli dirà che prova tenerezza nei confronti di Kerim e per tutto ciò che gli sta accadendo.

Bade gli farà intendere che sa che dietro la morte del donatore c'è il suo zampino.

"E tu come fai a saperlo?", dirà Bekir, ma in realtà Bade non saprà nulla: la sua sarà solo una trappola per farlo parlare. "Hai ucciso tu il donatore, come hai potuto fare questo a un bambino? Sei un mostro. Ce l'hai ancora con lei per la storia del ferimento", dirà Bade. "Ferimento? Ha cercato di uccidermi", risponderà Bekir, ma la donna non sembrerà intenzionata a spalleggiarlo, anzi: vorrà rivelare la verità a Farah al più presto.