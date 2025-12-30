Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in onda nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Bade e Farah Ersadi rimarranno vittime di un agguato da parte di Orhan, intenzionato a uccidere Bekir. L'avvocatessa finirà in ospedale per essere sottosta a un'operazione chirurgica d'urgenza.

Ali Galip nasconde una cimice nella borsa di Bade

Bade rivelerà a Mehmet che è stato Ali Galip a far assassinare il donatore di midollo osseo capace di salvare la vita di Kerim. Il commissario racconterà tutto a Farah per poi pregarla di nascondere una cimice nello studio di Ali Galip.

La protagonista accetterà di eseguire il compito senza raccontare nulla a Tahir. La dottoressa verrà beccata da Bade nello studio del signor Akinci. L'avvocatessa sceglierà di non raccontare nulla a suo zio, che nel frattempo troverà la cimice nascosta da Farah nel suo ufficio.

Ali Galip capirà subito che Bade sa qualcosa della cimice, tanto che il mattino seguente si procurerà di nasconderla nella sua borsa. In questo modo, il marito di Vera spierà un dialogo tra la nipote e Farah, scoprendo che sono a conoscenza della verità sulla morte del donatore di midollo osseo di Kerim.

Bade e Farah vittime di un attacco da parte di Orhan

Le anticipazioni rivelano che Bade e Farah saranno in auto insieme quando verranno pedinate da un gruppo di uomini di Ali Galip.

Le due donne verranno raggiunte da alcuni colpi di pistola che provocheranno alcuni danni. La protagonista riporterà alcune escoriazioni mentre l'avvocatessa dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza.

Mehmet capirà che l'attentatore è stato Ali Galip e per questo avviserà Bade. Tahir, invece, crederà che Behnam abbia voluto far del male alle due donne. Entrambe le ipotesi risulteranno essere sbagliate perché a organizzare il tutto sarà stato Orhan anche se il vero obbiettivo era Bekir poiché troppo vicino a scoprire la sua alleanza con Ali Galip.

Mehmet ha detto a Farah che Ali Galip ha ucciso il donatore di midollo osseo di Kerim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine dicembre su Canale 5, la protagonista è stata informata da Mehmet che il responsabile della morte del donatore di midollo osseo che avrebbe potuto salvare Kerim è Ali Galip.

La notizia ha sconvolto la dottoressa, che ha maturato un forte desiderio di vendetta dentro di sé. Mehmet ha riportato alla ragione Farah, rivelandole che Tahir distrutto dal dolore aveva provato a togliersi la vita dopo che uno sparo aveva quasi colpito Kerim. La donna è rimasta profondamente segnata dall'omicidio del donatore. Tahir le ha promesso che avrebbe fatto di tutto per scoprire se si è trattato di un incidente o di un atto deliberato.