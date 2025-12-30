Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Farah rivelerà a Tahir che Ali Galip ha ucciso il donatore, costringendolo a mettere in discussione l’uomo che ha sempre considerato come un padre. La confessione aprirà un confronto teso e doloroso, in cui emergeranno segreti, sospetti e scelte compiute per proteggere chi si ama

Un confronto delicato tra Farah e Tahir mette a rischio equilibri e segreti

Sarà il momento della verità quello tra Farah e Tahir. Dovrà spiegargli il perché della sua alleanza con Mehmet e l’ostilità che prova nei confronti di Ali Galip.

Non sarà per niente facile tenere a bada Tahir. Quando vedrà Farah e Bade confabulare con Mehmet, penserà che le due ragazze abbiano tradito la sua fiducia.

La verità, invece, è che le ragazze l'hanno tenuto all'oscuro dei loro piani solo per proteggerlo. Che cosa succederebbe se Tahir scoprisse che Ali Galip ha ucciso il donatore e ha provato a uccidere pure Farah? La risposta è abbastanza eloquente.

Faccia a faccia carico di tensione tra Farah e Tahir

Il confronto tra Farah e Tahir avrà luogo in un'auto. Saranno soli e Tahir sarà ammanettato. Dato che, per placcare la sua ira, Bade l'ha colpito con il taser e quando ha perso i sensi, Mehmet gli ha messo le manette. Lui chiederà a Farah di liberarlo, ma la ragazza gli dirà che non ha intenzione di farlo: "Devo dirti un segreto e non so come reagirai quando te lo dirò, perciò mi ascolterai ammanettato".

Farah giustificherà il gesto da lei compiuto: posizionare una microspia nell'ufficio di Ali Galip per permettere alla polizia di spiarlo: "Non è stato qualcuno a obbligarmi, è una cosa che ho voluto fare io. Ali Galip ha compiuto un’azione orribile. Deve pagare".

Una rivelazione sconvolgente mette Tahir davanti alla verità su Ali Galip

Tahir non riuscirà a capire quale gesto ignobile possa aver compiuto Ali Galip, lui che lo vede sempre come un padre. Invece, scoprirà che quel gesto è collegato non solo a Farah, ma anche a lui: "Si è voluto vendicare, perché hai consegnato alla polizia la pistola usata da Kaan". Tahir non crederà a una sola parola, ma Farah non potrà fare altro che confermare: "È così, Tahir.

Per la sua vendetta ha rubato il futuro a mio figlio. È stato lui a uccidere il donatore".

Tahir continuerà ad avere fiducia in Ali Galip: "Se fosse stato lui, lo saprei, come fai a esserne sicura". "Devi fidarti di me. Me l’ha detto Bade. Secondo te calunnierebbe suo zio in questo modo? Direbbe una cosa del genere se non fosse vera, Tahir?". A quest'ultimo non resterà che lasciarsi andare alla rabbia, soprattutto quando si renderà conto che Farah ha affrontato tutto da sola solo per proteggerlo. Sarà un confronto duro, ma anche commovente, dove Tahir dovrà vedere in faccia la realtà: Ali Galip non è l'uomo buono che ha sempre immaginato.