Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Farah sceglierà di non tacere più e affronterà Tahir con una verità destinata a sconvolgere ogni certezza. Durante un confronto teso, la donna gli rivelerà che Vera, la figura che lui ha sempre considerato come una madre, è in realtà l’assassina della sua vera madre. Una confessione durissima, pronunciata senza più filtri, che cambierà per sempre il rapporto tra Tahir e la famiglia che lo ha cresciuto e aprirà una frattura profonda, impossibile da ignorare.

Farah e Kerim ottengono la cittadinanza turca: il sogno della Francia diventa possibile

Farah riceverà una lettera che aspettava da tempo: lei e Kerim sono ufficialmente cittadini turchi e, finalmente, insieme a Tahir, possono progettare il trasferimento in Francia. È la scelta obbligata per garantire a Kerim cure all’avanguardia contro la sua malattia rara.

La comunicazione arriverà il giorno del compleanno di Tahir, ma l’atmosfera si incrinerà quando lui informerà Farah di un invito a cena a casa di Ali Galip e Vera. Una proposta che la donna accoglierà con freddezza, dopo aver scoperto il loro coinvolgimento nella morte dei genitori di Tahir e del donatore di midollo di Kerim.

Nonostante tutto, Farah accetterà di andare a cena, anche se controvoglia.

Sarà ostile per tutta la sera, soprattutto nel momento in cui parlerà apertamente del trasferimento in Francia e Tahir mostrerà un leggero tentennamento davanti a Vera e Ali Galip, anche perché non vorrebbero che lui si trasferisse.

Il confronto tra Farah e Tahir durante il viaggio di ritorno

Il viaggio di ritorno si trasformerà in un percorso carico di tensione e silenzi. Tahir proverà a rassicurare Farah, ribadendo di non aver cambiato idea sulla fuga: "Presto andremo via, promesso. È solo questione di tempo". Lei, stanca di aspettare, gli chiederà quanto ancora dovrà resistere: "Giorni. Pochi giorni", risponderà Tahir. Farah smetterà di parlare, lasciando Tahir solo con un silenzio pesante, e lui lo interpreterà come una punizione.

La conversazione finirà per toccare una ferita profonda. Farah accuserà Tahir di sentirsi in debito con la famiglia che l’ha cresciuto: "È come una ferita che non si rimargina, ma solo perché continui a riaprirla. Succede questo quando sei orfano: stringi la prima mano che ti viene tesa finché la tua non sanguina, ma non hai la forza di lasciarla".

Tahir reagirà con fermezza, difendendo chi gli ha salvato la vita: "Non mi hanno teso la mano per pietà. Se non fosse stato per loro, ora non sarei qui". "E se non fosse stato per loro, ora tu saresti diverso", dirà Farah senza controllarsi.

Farah svela a Tahir ciò che ha scoperto sul passato dei suoi genitori

Tahir noterà tutta la rabbia che Farah sta trattenendo e la incalzerà: "Che succede?

Perché hai tutta questa rabbia? È tutta la sera che lanci frecciate. Quando eri nei guai, Vera e Bade hanno cercato di aiutarti. Anche Ali Galip si è prodigato per te". "Va bene, basta, Tahir. Ho capito", dirà Farah, stanca di discutere. "C’è qualcosa che non mi stai dicendo", sospetterà lui. Così accosterà l'auto e i due parleranno. "Non sei tu in debito con loro. È il contrario. Ci sono cose che non sai", dirà Farah, sentendosi ormai libera di parlare. "Di che cosa stai parlando?", dirà Tahir.

Farah pronuncerà parole che travolgeranno Tahir come uno schiaffo: "I criminali che hanno ucciso i tuoi genitori sono Ali Galip e Vera. La donna che tu tratti come una madre è l’assassina della donna che ti ha messo al mondo".

Tahir reagirà sconvolto, incapace di accettare quelle parole: "Come fai a dirlo? Come lo sai? Chi te l’ha detto?".

Farah, però, non gli dirà una parola in più: "Andiamocene da qui, per favore. Portami via". Tahir cercherà di calmarla, rinviando ancora una volta una partenza che per Farah è diventata ormai una questione di sopravvivenza: "Lo farò, ma dammi solo un po’ di tempo, va bene? Tranquilla. Ce ne andremo".