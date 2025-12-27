Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Farah si troverà davanti a una scelta complessa dopo la morte del donatore di midollo destinato a Kerim. Con il bambino nuovamente in lista per il trapianto, il medico le prospetterà una possibilità concreta: un figlio avuto con Tahir potrebbe garantire un’alta compatibilità e offrire a Kerim una nuova chance di cura. Una decisione che Farah sarà costretta a valutare.

L’incidente del donatore di Kerim non è stato casuale: Farah viene a conoscenza dei fatti

Con la morte del donatore di midollo osseo, Farah vedrà la guarigione di Kerim sempre più lontana.

Oltre al dolore per ciò che sta passando il figlio, scoprirà che l’incidente che ha coinvolto il donatore non è stato affatto casuale.

Sarà Mehmet a confessarle che dietro c’è la mano di Ali Galip, deciso a vendicarsi di Tahir per avergli consegnato la pistola usata nell’omicidio di Alperen. Farah non crederà alle sue parole: "Se la storia è vera, dammi almeno delle prove", gli dirà. Così, Mehmet le confesserà che è stata Bade a raccontargli tutto e di una cosa è certo: non è stato Bekir a mettere in atto il piano. In un primo momento, il "predestinato" era lui, ma si è tirato indietro e Ali Galip è riuscito a portare a termine ciò che aveva progettato.

Kerim torna in ospedale: ripartono le procedure per il trapianto

Farah si sentirà sempre più sola e sa che può contare solo su Tahir, che le starà accanto anche durante le cure a cui dovrà sottoporsi Kerim. Il bambino si troverà per l’ennesima volta in ospedale e Farah avrà l'opportunità di parlare con il medico che la segue.

Lui le comunicherà che hanno nuovamente avviato le procedure per il trapianto di midollo osseo e che il bambino è nuovamente in lista d'attesa. La risposta, però, non sarà positiva: "Chissà come andranno le cose, ci sono voluti anni per trovare il primo".

Il medico apre a una nuova possibilità per Kerim

Dopo quella frase, il medico le farà una proposta: "Sa, c'è un barlume di speranza per il piccolo Kerim.

Per lui potrebbe esserci un donatore, suo fratello". Farah resterà un po' di stucco: "Scusi, ma gliel'ho già detto: Kerim non ha fratelli".

"È vero, non li ha, non ancora. Lei e il signor Tahir vi siete appena sposati, no? Magari presto potrebbe rimanere incinta", dirà il medico. Quella frase arriverà nell'imbarazzo più totale, anche perché Farah e Tahir non hanno nemmeno vissuto un momento di intimità insieme. Farah non potrà fare a meno di pensare a questa possibilità, anche perché il medico le dirà: "Con un fratello c'è almeno l'80% di compatibilità".

Mentre Farah rifletterà sul da farsi, Tahir penserà a una notizia che ha appena ricevuto: il marito di Farah, Benham, in realtà è ancora vivo. E se l'uomo, nel corso degli anni, avesse avuto dei figli? Magari potrebbero salvare il piccolo Kerim.