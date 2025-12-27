Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Farah Ersadi (Demet Ozdemir) apparirà in ansia per Tahir quando scoprirà che Behnam è ancora vivo. Le paure della protagonista diventeranno certezze quando suo marito riceverà alcune minacce da parte dell'uomo.

Farah è preoccupata per Tahir

Ali Galip farà uccidere il donatore di midollo osseo per salvare Kerim. L'uomo vorrà vendicarsi di Tahir, reo di aver dato una pistola a Mehmet per cercare d'incastrare Kaan per l'omicidio del poliziotto Alperen.

Il criminale deciderà di salvare ugualmente Kerim, chiedendo il permesso a Farah di recarsi in Iran per incontrare alcuni parenti del bambino. In questo modo, Tahir scoprirà che il padre di Kerim non è morto. La protagonista apparirà molto preoccupata che suo marito abbia scoperto che Behnam è ancora vivo a causa del suo passato violento. Allo stesso tempo, le cose tra Farah e Tahir andranno sempre meglio, finendo per fare l'amore per la prima volta.

Tahir viene minacciato da Behnam

Le anticipazioni rivelano che la dottoressa Ersadi pregherà suo marito di stare lontano dalla famiglia Azadi in quanto molto pericolosa. Tahir sottovaluterà la questione, sicuro di poter contrastare Behnam. Il criminale proseguirà con le indagini sopratutto quando scoprirà che l'uomo ha avuto altri figli, che potrebbero salvare la vita a Kerim con il loro midollo osseo.

Alcuni giorni dopo, diversi uomini raggiungeranno Tahir in strada dove lo accompagneranno nell'ambasciata iraniana per parlare al telefono con Behnam. Quest'ultimo intimidirà al criminale di smetterla di indagare su di lui e di aver sequestrato il suo avvocato. Azadi dirà a Tahir di aver scoperto che Kerim è suo figlio ma lui non abbasserà la testa. Il marito di Farah sfiderà Behnam, invitandolo a raggiungerlo in Turchia.

Kerim ha voluto la pace tra sua madre e Tahir

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Mehmet ha ricevuto la notizia di essere stato sospeso a tempo indeterminato dal suo lavoro e di essere stato indagato. Farah, invece, ha raggiunto Vera per chiederle di convincere Ali Galip a cancellare l'ordine dato a Tahir di uccidere Mehmet.

La conversazione è stata udita da Bade, che ha avvertito immediatamente il poliziotto, che ha affrontato il criminale con il giubbotto antiproiettile.

Il giorno seguente, Tahir ha preso possesso del suo nuovo locale, indispettendo non poco Bekir. Farah, invece, si è messa alla ricerca di una nuova abitazione mentre Kerim ha mandato un messaggio al telefono di Tahir per convincerlo a fare pace con sua madre.