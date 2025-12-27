Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Farah scoprirà che dietro lo sterminio della famiglia di Tahir c’è Ali Galip. La verità emergerà durante una conversazione tra Vera e l’uomo, ascoltata di nascosto da Farah mentre si trova nella villa dell’uomo. Una rivelazione che chiarirà il passato di Tahir e metterà Farah di fronte a una scelta difficile: decidere se tenere per sé quanto ha scoperto o rivelare tutto.

Farah collabora con Mehmet per incastrare Ali Galip

Farah sarà in missione per conto di Mehmet. Dopo aver scoperto il coinvolgimento dell’uomo nella morte del donatore di midollo osseo di Kerim, le chiederà di collaborare.

Lei ha facile accesso alla villa dell'uomo, così le darà un dispositivo: sembrerà una semplice penna, ma in realtà è un registratore. Deve solo premere un pulsante e riporla nel suo ufficio.

Farah si recherà nella villa, ma a casa non ci sarà nessuno, a eccezione di Bade, Bekir e la domestica Mujgan. Non saprà come riuscire a entrare nell'ufficio di Ali Galip, così dirà a Mujgan che ha dimenticato un medicinale di Kerim e che le serve urgentemente, solo che non ricorda dove l'abbia riposto.

Farah riesce a entrare nell’ufficio di Ali Galip

Farah penserà di avere la strada libera. Invece Mujgan non la lascerà un attimo sola, così non riuscirà a entrare nell'ufficio. Troverà un diversivo, chiedendo se può andare in bagno.

Anche in quell'occasione, Mujgan l'attenderà fuori dalla porta, ma Farah riuscirà a trovare un escamotage e ad arrivare nell'ufficio.

La strada sarà sempre tortuosa, perché Bade si renderà conto della sua presenza e le farà il terzo grado. La discussione non durerà a lungo perché Vera e Ali Galip rientreranno a casa e andranno nello studio per litigare. Farah si nasconderà appena in tempo sotto la scrivania, mentre Bade verrà beccata e cacciata.

Scontro tra Vera e Ali Galip dopo la cena con Perihan e Orhan

Il litigio tra Vera e Ali Galip sorgerà dopo la cena con Perihan e Orhan, andata in malora dopo che sono emersi gli avvicinamenti amorosi che Vera e Orhan hanno avuto in passato. Ali Galip le rinfaccerà la notte che ha trascorso con Orhan, ma Vera non esiterà a dargli le sue motivazioni: "Sai perché quella notte sono andata da lui?

Volevo allontanarmi da te e sono andata dall'unico uomo che mi abbia mai amato davvero".

Farah ascolterà tutta la conversazione e resterà scioccata dalle parole di Vera, ma il vero colpo di scena non tarderà ad arrivare. "Tu fai sempre così – dirà Vera al marito – tu usi sempre la violenza per far vivere nella paura le persone che ti stanno accanto, chissà che cosa penserebbe Tahir se venisse a sapere che sei stato tu a sterminare la sua famiglia". Ali Galip resterà di sasso, mentre Farah si metterà una mano in bocca per non gridare dallo stupore. Chissà se terrà per sé questa verità.